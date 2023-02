A téma szakértői ma is csupán csak találgatnak, de vannak olyan jelek, melyekből arra lehet következtetni, hogy Petőfi Morzsa nevű kutyája – melyről az Anyám tyúkja című költeményében is ír – egy mudi lehetett.

Buzády Tibor, az ismert kutyatenyésztő az egyik kötetében azt taglalja, hogy a „hegyezd füled” szókapcsolat alapján valószínű, hogy Morzsa egy álló fülű magyar pásztorkutya lehetett, mégpedig egy mudi. Hiszen elmondása szerint pásztorkutyáink közül a mudi az, amelyik valóban tudja hegyezni a fülét. Ez az egyik legritkább, legkevésbé ismert őshonos magyar pásztorkutyafajta.

A legeltetési hagyományok nagymértékű visszaesésével ezek a kutyák csaknem „munkanélkülivé” váltak, ezért új területeken kellett bizonyítaniuk.

A Kedves névre hallgató szalkszentmártoni mudi az egyik jó példa arra, hogy ez a különleges fajta más területen is igen jól megállja a helyét, hiszen többek között olyan jellembeli képességekkel rendelkezik, amilyenekkel magyar fajták közül csak páran.

Kedves a nyáj terelgetését gyerekzsivajra cserélte, és egy nagyon fontos feladatot lát el – terápiás kutyaként „dolgozik”. Most pedig egy forgatás erejéig a színészkedést is kipróbálta. Amint az kiderült, itt is jól teljesített.

Balázs Zsófia, habilitációs kutyakiképző, Kedves gazdája és egyben legjobb barátja büszkén mesélt a baon.hu-nak a kutyájáról. Azt mondja, az eb neve tükrözi az állat személyiségét. Mint mondta ő valóban kedves, szereti az embereket.

Véleménye szerint a terápiás munkára a juhászkutyák a legalkalmasabbak, mert ők mindig is az emberek közelében voltak, hozzászoktak az emberi jelenléthez, tudnak alkalmazkodni és nem utolsó sorban nagyon tanulékonyak.

Nem csoda, hogy Kedves azonnal lenyűgözte a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata kutyacastingjának zsűrijét. A versenyt egyébként azért rendezték, hogy megtalálják azt az ebet, amelyik hitelesen alakíthatja majd Morzsát egy projektjükben, amivel Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója előtt tisztelegnek. Mintegy harmincan pályáztak a szerepre.

A forgatás sikeres volt, tekintve, hogy a tyúknak „egy tolla szála sem görbült „– mondta nevetve Zsófia, Kedves gazdija. Ugyanis a filmből, melyben Petőfi Sándort Bánföldi Szilárd, Morzsa kutyát pedig Kedves alakítja, nem hiányozhatott az „anyám tyúkja” sem.

A filmet április végétől megyeszerte több helyen is meg lehet tekinteni. A virtuális valóságot segítségül hívva, speciális szemüvegben bekukkanthatunk majd abba a konyhába is, ahol az Anyám tyúkja játszódik.