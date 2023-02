Mélyebben kell a horgászoknak a pénztárcájukba nyúlniuk, ha a Vadkerti-tó partján akarnak halat fogni. Ötven százalékkal, 76 ezer forintra nő a tagsági halfogás éves ára. Ennek az az oka, hogy a költségek jelentősen emelkedtek már tavaly is, de ez a folyamat az idén sem áll le. Egyebek mellett erről is szó esett a Soltvadkert-Kiskőrös Petőfi Horgászegyesület szombati ülésén.

A tagok száma bár 412, mindössze ötödük jelent meg, így félórával később az eredeti időpontra összehívott ülést újra össze kellett hívnia Ungvári Ferenc elnöknek. A szervezet vezetője elmondta, hogy tavaly is élénk tevékenység jellemezte az egyesület tevékenységét. Áprilisban 1260 forintos kilogrammonkénti árért telepítették a háromnyaras pontyot, összesen 6,4 millió értékben. Ennek az ára a következő telepítéskor 1365 forintra, majd novemberben már 1450 forintra emelkedett. Idén rosszabb a helyzet: halat ma idehaza alig kapni, mivel a tenyésztők inkább exportálják az uszonyosokat külföldre a magasabb árakért.

A költségek kihatnak a tagsági díjak, a napi és a hetijegyek árának a változásaira is. A tavalyi haltelepítések eredményeként 7677 kilónyi háromnyaras ponty lubickolt a Vadkerti-tó habjaiban. Az egyesület május 14-én környezetvédelmi napot tartott, május 21-én szezonnyitó horgászverseny volt, július 4-től 8-ig és augusztus 1-től 5-ig gyermek horgásztábort rendeztek.

Ungvári Ferenc elnök

Fotós: Barta Zsolt

Ungvári Ferenc megjegyezte, sikeresen bővítik az egyesület létszámát fiatalokkal. Egy pályázaton a szervezet 1 millió forintot nyert táboroztatásra. A tóval kapcsolatban megjegyezte, hogy a tavalyi forróság miatt jelentősen csökkent a vízszint, így emiatt október közepén az önkormányzat az egyesület kérésére beindította a vízpótlást. A szervezet ennek költségeihez járult hozzá tagonként tavaly 2,5 ezer forinttal, az idén pedig fejenként 3500 forinttal fog hozzájárulni.

Ungvári Ferenc elmondta, tavaly a tóból 6116,7 kg pontyot, 122 kg amurt, 18,5 kg csukát, 507 kg süllőt, 45 kg busát, 4,5 kg kárászt és egyéb halakat fogtak ki a horgászat szerelmesei. A közgyűlésen szót kapott Soltvadkert polgármestere is. Temerini Ferenc elmondta, hogy a vízutánpótlásra használatos kút az önkormányzat tulajdona és a város fizeti ennek vízpótlási járulékát, valamint a szivattyú villamos áram felhasználásának díját. Beszélt arról is, hogy a kutat sokat kellett működtetni és az már most látszik, hogy a 2022-es igen aszályos esztendőben ennek az üzemeltetési díja meg fogja haladni a 30 millió forintot. A költségek lefaragás érdekében az önkormányzat tervezi egy napelem park kiépítését, amellyel a kemping és a kút szivattyújának villamos áram felhasználását tudnák biztosítani.

A rendezvényen a BÁCSHOSZ elnöke Nagy József elismeréssel szólt az egyesület tagjainak a tevékenységéről. Elmondta, hogy a megyében 34 ezer horgászt tartanak számon több mint 70 egyesület működik. Kiemelte, hogy folyamatosak az ellenőrzéseik, melyek során a tavalyi évben 165 feljelentés történt, amelyek zömében rabsic tevékenységet folytatók ellen indultak.