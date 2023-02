Az MME közleménye szerint az MME idén is a lakosság és a média segítségét kérte a Magyarországon telelő erdeifülesbagoly-csapatok országos felméréséhez. A most elkészült összesítés alapján az összefogás ismét sikeres volt, a beérkező adatokból kiderült, hogy a számolás idején hazánk legalább 550 településén, 957 helyszínen 9 975 erdei fülesbagoly telelt.

A felmérésben a lakosság mellett az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálya, helyi csoportjai, munkatársai és önkéntesei, a nemzetipark-igazgatóságok természetvédelmi őrszolgálata, más civil szervezetek, óvodák és iskolák, összesen 386 felmérő vett részt. Ennek köszönhetően Magyarország összes vármegyéjéből és a fővárosból is érkeztek megfigyelési adatok.

Az MME honlapján közzétettek szerint ezernél is több baglyot számláltak Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben. Idén is Túrkevén nappalozott a legtöbb erdei fülesbagoly: 555 egyed. Bács-Kiskun tizenöt településéről érkeztek jelentések a baglyokról és összesen 222 egyedet számláltak össze az adatközlők. Túrkeve mellett még tíz településen találtak száznál is több telelő erdei fülesbaglyot: Kisújszállás (337), Dévaványa (323), Hódmezővásárhely (216), Karcag (179), Tiszavasvári (152), Nagykörű (127), Kuncsorba (126), Tiszapüspöki (117), Makó (115), Kengyel (103).

Az évről évre bővülő adatsorokból sok következtetés vonható le. Az idei kapcsán az egyik legsokatmondóbb a hazai agrárgazdaságot érintő egyik ilyen információcsoport, a baglyok által elpusztított kisrágcsálók nagy száma. A Magyarországon tartózkodó 9 975 bagoly minimum 2 493 750 mezőgazdasági kárt is okozó rágcsálót pusztít el a 2022/2023-as telelési időszakban. Ennyi mezei pocok méretű zsákmányállat össztömege (25 grammos egyedenkénti átlag testtömeggel számolva) több mint 62 tonna.

A gazdálkodóknak ennyi mezőgazdasági kárt is okozó egér és pocok ellen nem kell drága és környezetre is veszélyes irtószerekkel védekezni, mert ezeket a baglyok teljesen ingyen, biológiai úton, pluszkörnyezetterhelés nélkül távolítják el a földekről – fogalmaztak a közleményben.

Minden adat fontos, még a nulla is

Az országosan összehangolt, egyidőben végzett szinkronszámlálást január 20–23. között végezték, de mint az MME honlapján korábban közzétették: a telelő baglyokat azonban nemcsak ilyenkor lehet számolni. A bagolycsapatokról egész télen várják az adatokat, melyeket akár utólag, a tavasz folyamán is érdemes beküldeni, mert ezek is bekerülnek az éves összesítésbe. Mint a szakértők írták: a rutinos adatgyűjtők már jól tudják: „a nulla is adat”. Mindez annyit jelent, ha valaki nem talál nappalozó erdei fülesbaglyokat az általa kiválasztott településen, az is küldje el adatait, mert hosszú távon ez is értékes információként szolgálhat. Az adatközlésről az mme.hu oldalon találhatnak részleteket.