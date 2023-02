Katika néni elmondta szerencsésnek mondhatja magát, bár azért egy lottónyereménynek nagyon örülne, és egy kicsit abban is reménykedik, hogy a 100. születésnapját megünnepelheti. Jó egészségnek örvend, még ellátja magát, precízen kitakarítja otthonát, szeret főzni is, de erre csak hétvégén adódik alkalma, hét közben hordatja az ebédet.

Mi a hosszú élet titka?

Természetesen ez a kérdés is elhangzott a kis összejövetelen. Katika néni elmondta, nem tudja, de talán az, hogy mindig is dolgozott. Még nyugdíjasként is plusz tíz évet ráhúzott. Az utolsó húsz évében a leninvárosi bölcsőde szakácsa volt.

Társasház második emeletén él. Kisebb bolti bevásárlásokat maga intézi a közeli boltban, és minden reggel lesétál a postaládáig a Petőfi Népe napilapért. Szeret keresztrejtvényt fejteni, olvasni és kedveli az elmúlt években divatossá vált felnőtt színezőket. Aktív tagja egy közeli nyugdíjas klubnak, ahová mindig szívesen megy. A szomszédban élő hölgyekkel összejárnak, sok időt töltenek egymással. Közülük Marika, Margit és Margitka, valamint Szűcsné a péntek délelőtti szülinapozáson is részt vett. Érdekesség, hogy a társasházba, barátnőjével Marikával az elsők között 1969-be költöztek be. A barátnői elmondták, hogy Katika nagyon pozitív személyiség, vidám természetű és nagyon kedves.

Családjában sajnos senki nem volt hosszú életű. Férjét néhány évvel ezelőtt veszítette el, aki majdnem megérte 90. születésnapját. Két gyermekük született, tőlük pedig négy unoka és négy dédunoka.