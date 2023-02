A nyolcadik alkalommal megszervezett Civil Véradás mögött széleskörű összefogás áll: a Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó Szolgálat, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultációs Főosztálya, illetve a Civil Szolgáltató Központ.

– Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy felkértek, legyek ennek a programnak a védnöke. Hosszú évtizedekig az egészségügyben dolgoztam, sokszor átéreztem és láttam, mennyire fontos az, hogy a szükséges vérkészlet rendelkezésre álljon, akár egy baleseti sérült, akár egy beteg ember számára. Ennek a véradásnak is elsősorban az a célja, hogy népszerűsítsük annak fontosságát, minél többen vegyenek részt benne önkéntesen. A vérkészletre állandóan szüksége van a vérellátó állomásnak, illetve a kórházaknak – hangsúlyozta Engert Jakabné, aki sajnos nem lehet véradó, de minden téren támogatja a véradásokat.

– Nagyon pozitívan állok a véradáshoz, de sajnos én magam nem adhatok vért.

Azt tudni kell, hogy mielőtt valaki elsőként elmegy véradásra, egy vizsgálaton kell átesnie, melynek eredménye megmutatja, hogy alkalmas-e rá.

Más téren azonban támogatom maximálisan, hiszen rendkívül fontosnak tartom a véradásokat, mellyel sokak esélyt kaphatnak a gyógyulásra, illetve az életben maradásra. Úgy vélem, ez az egyik legnemesebb emberi humanitárius tett – jegyezte meg.

A Civil véradás három helyszínen zajlik a héten Bács-Kiskun vármegyében. Február 22-én, szerdán 10 és 17 óra között Kecelen, a Szabadság tér 17. szám alatt, a könyvtárnál, február 23-án, csütörtökön 9–18 óráig Kecskeméten, a Vérellátó Állomáson, a Koháry krt. 4. szám alatt, míg február 24-én, pénteken 9–13 óráig Szabadszálláson, a Polgárőrség épületében, a Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatt.

Engert Jakabné Kecskemét alpolgármestere volt a vendége a Gong Rádiónak

Forrás: Gong Rádió

Kecskeméten Engert Jakabné alpolgármester személyesen is részt vesz az eseményen. Az Ölelő Kéz Hospice Alapítvány és a Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány közösen szűrővizsgálatokat tart, melyek keretében vércukor-, vérnyomás-, koleszterin- és testtömegindex-mérés történik.

– A tapasztalat szerint ezen alapvető mérések során számos alkalommal szűrnek ki olyan embereket, akiket az eredmények tükrében tovább is küldenek kivizsgálásra.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a szervezők egy pici versenyszellemet is visznek a mostani véradásokba. A Civil Szolgáltató Központ jutalmazza azt két civil szervezetet, mely a legtöbb önkéntes véradóval csatlakozik e jótékony megmozduláshoz. A kecskeméti polgármesteri hivatalból is többen regisztráltak, melynek különösen örülök. A dolgozók nem először vesznek részt ebben a jószolgálati programban. Én is mindenkit arra ösztönzök, hogy adjon vért, hiszen ezáltal úgy osztjuk meg saját erőforrásainkat másokkal, hogy az valójában nekünk semmibe sem kerül – mondta végül Engert Jakabné.