Mi a különbség a Biblia és az internet között? Többek között erre a kérdésre keresték a választ azon az előadáson, melyet a Kecskeméti Református Általános Iskola felső tagozatos diákjainak tartottak a Digital Lions Club Kecskemét szervezésében.

A Digitális Gyerekeink rendezvénysorozat keretében megtartott esemény előadója Magyar Csanád, református lelkipásztor volt, aki a fiatalok nyelvén világított rá az internetezés veszélyeire, valamint rámutatott arra, hogy a Bibliát olvasók ma is érvényes életvezetési tanácsokat kaphatnak a Szentírásból.

– Az, hogy az emberek hogy működnek, és te ezt hogy tudod egészségesen feldolgozni, csak a Bibliából tudhatod meg – mondta előadásában Magyar Csanád. Hozzátette: az internet a külsőségekre épít, a Biblia pedig a belsőre.

A médiában mindenkivel kapcsolatot tudunk teremteni, de Istennel nagyon ritkán. A Szentírást olvasva pedig kapcsolatot építhetünk Istennel és egymással is

– hangzott az előadáson.

Nem meglepő, hogy a diákok szinte minden széles körben ismert médiafelület nevét ismerték, némelyikük pedig napi szinten használja is azokat. Azonban már saját maguk is megfogalmazták, hogy egy-egy hosszúra nyúló internetezés károkat okoz számukra. Például a rosszabb közérzetet és a fejfájást is az internet okozta károkhoz sorolták a fiatalok. Ők is érzik, hogy a virtuális függőség, melynek veszélyeire már az internet korai időszakában is figyelmeztettek a szakemberek nem alaptalan.

Megerősítés volt hát számukra ez az előadás, melyben egy alternatívát is kínált az előadó a fiatalok számára, mégpedig a Biblia olvasását.