Újabb örömteli hírt osztott meg hírportálunkkal a kecskeméti L-Dance Group Táncsport Egyesület. Bartha-Nagy Lilla és Keresztes László edzők elmondták, hogy sikerült a kemény munka és a szorgos felkészülési időszak babérjait learatniuk. Múlt szombaton táncosaik Csömörön, a Közép-Magyarország Területi Bajnokságon összesen 19 kategóriában indultak, a fiatal tehetségek két arany, hét ezüst és hét bronzérmet szereztek. Edzőik mérhetetlenül büszkék rájuk, a szülőkkel együtt.

Bal oldalt: Matuska Villő és Beregszászi Zoltán, jobb oldalt: Máté Eszter és Szabó Márk látható

Fotós: Sebestyén Hajnalka

A következő eredményt hozta a kilenc páros és a két szólóban induló lány:

A Gyermek E szóló latin kategóriában Provics Hanna 3., Tantó Zoé 2. helyezést ért el. A párosoknál Budai Dorka és Lénárt Balázs a Gyermek II E standard kategóriát megnyerte, aranyérmet vehettek a nyakukba, míg a Gyermek II E latin kategóriában ezüstöt kaptak. Illés Dorka és Palotai Patrik a Gyermek II D standardban 2. helyezett lett, a Gyermek II D latinban pedig győztek, aranyérmet vehettek át.

Varga Cintia Viktória és Csorba Áron a Junior I E standardban 3., Junior I E latinban 2. lett. Dániel Viktória és Dániel Dávid Junior II E standardban és Junior II E latinban egyaránt a dobogó második helyére állhattak fel, ezüst érmet nyertek. Gál Adrienn és Budai János Junior II E standardban 3. helyezett, Junior II E latinban 5. helyezett lett.

Tantó Hanna és Kis Máté Junior II D standardban 5., a Junior II D latinban 3. helyezést ért el. Matuska Luca és Gyalai Noel (Szoldance TSE) Junior II C standardban 2., Junior II C latinban 6. helyen végzett. Matuska Villő és Beregszászi Zoltán Ifjúsági C standardban és latinban egyaránt a dobogó harmadik fokára állhatott, bronzérmet szerzett. Végül Máté Eszter és Szabó Márk Felnőtt D latin kategóriában 3. lett.