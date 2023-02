– Amikor megpróbáljuk kitalálni, hogy mikor, milyen programokkal kedveskedjünk településünk lakosságának, mindig nehéz dolgunk van, hiszen rengeteg mindent kell számításba vennünk. A farsang szerencsére nem tartozik a nagy fejtörést okozók közé. Idén minden előzetes várakozást felülmúlt az érdeklődés. Közel százan, köztük több mint hatvan gyermek népesítette be könyvtárunkat szombat délelőtt. Mindamellett, hogy ilyen létszámú rendezvényekért érdemes megszervezni egy eseményt, azt is be kell ismernünk, hogy ehhez már nem volt elég a személyi kapacitásunk. Ennek okán nem tudtunk mindenkire kellő figyelmet fordítani, de nagyon igyekeztünk felnőni a feladathoz. Örömmel vettük azt is, hogy szülők, nagyszülők ott maradtak a gyermekekkel az esemény végéig – mondta el a baon.hu érdeklődésére Vass Roland, az intézmény vezetője.