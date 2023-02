– A gyűjtésről a Csongrád-Csanád Megyei Török Tiszteletbeli Konzulátussal egyeztettünk. Leginkább sátrakra, hálózsákokra, női egészségügyi és higiéniai termékekre – például egészségügyi betét –, és babahigiéniai termékekre, pelenkákra, törlőkendőkre, konténerházra lenne szükség – tájékoztatott Sallainé dr. Katona Dóra, a majsai polgármesteri hivatal osztályvezetője.

Az elsődlegesen említett tárgyak mellett: ágyak, matracok, takarók, katalizátorcsöves kályhák és fűtőtestek, hengeres gázcsövek, termoszok, zseblámpák, powerbankok, generátorok és higiéniai termékek is nagy segítséget jelentenek a bajbajutottaknak.

Ruházati termékeket már nem tudnak fogadni, mivel az elmúlt napokban olyan nagy mennyiségben érkezett a világ minden részéről.

– Kérjük, aki teheti, járuljon hozzá az adománygyűjtéshez, hogy ebben a rendkívül nehéz helyzetben segíteni tudjunk embertársainkon! – írta felhívásában Kiskunmajsa önkormányzata.

Közzétették a budapesti Török Nagykövetség bankszámlaszámait (HUF, EUR), ahová a pénzbeli adományok küldhetők.

A törökországi földrengés (pénzbeli) segélyadomány számlaszámai (HUF, EUR):

MKB Bank Nyrt.

Account name: Török Köztársaság Budapesti Nagykövetsége

SWIFT code :MKKBHUHB

HUF Account No. : 10300002-13308929-00024900

HUF IBAN No.: HU82 1030 0002 1330 8929 0002 4900

EURO Account No. : 10300002-13308929-00064889

EURO IBAN No. : HU86 10300002 1330 8929 0006 4889

Az adományozó adatait az adományozott összeggel együtt a [email protected] címre lehet elküldeni.