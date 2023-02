Mozgalmas időszakot tudhat maga mögött a kiskunhalasi Csipkeház és múzeum, számtalan eseménnyel ünnepelték a 120 éves halasi csipkét. Minden eseményt igyekeztek emlékezetessé tenni, a tavaszi hagyományos nemzetközi csipkekiállításon a neves hazai és külföldi csipkeműhelyek mellett díszvendégként Horvátország csipkéit mutatták be. Egy divatbemutatóval egybekötött kiállítással vendégeskedett a halasi csipke Mallnitzban, a Csipkék királynője, a királynők csipkéje címmel mutatkozott be a csipke Székesfehérváron, valamint a világkiállítások 170 évének magyar jelenlétét bemutató Magyar Nemzeti Múzeum EXPO sikerek című tárlaton is kiállították a halasi csipkét.

Az évforduló alkalmából megjelent a halasi csipke történetét összefoglaló, öt fejezetből álló csipkealbum is Szakál Aurél szerkesztésében, a csipkékről készült rendhagyó képekkel illusztrálva.

A jubileumi rendezvénysorozat záró eseménye március 28-án lesz a városligeti Vajdahunyad várában, ahol divatbemutatóval és csipkevarrással egybekötött történeti kiállítás nyílik a halasi csipkéről. A tárlathoz az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből is kölcsönözni fognak csipkéket, amelyek a legújabb alkotásokkal együtt lesznek bemutatva. Csipketerítők, halasi csipkével díszített ruhák, ékszerek és enteriőr alkotja majd a tárlatot.