A minták egy része a környékbeli településekről érkezett. Így Páhi, Csengőd, Solt, Soltvadkertről és a testvértelepülésekről is hoztak mintákat. Gubán Gyula , az Akasztói Borbarát Borrend elnöke lapunknak elmondta, hogy a 2022-es aszályos év ellenére sem volt a szőlőtermésben mennyiségi csökkenés. A borversenyt áttekintve az a tapasztalat, hogy a legkorábban szüretelt Irsai Olivér sínylette meg a forró napokat.

A középérésű olaszrizlingek szerepeltek összességükben a legjobban. Talán azért is, mivel a szüret idején csapadékosra vált az időjárás. A csúcsbizottság elé került nyolc mintából három volt olaszrizling. Érdekes, hogy jól szerepelt az Aletta is a versenytételek között. Idén szép választékot kóstolt a zsűri a rozé borokból is, hangsúlyozta Gubán Gyula. Akasztó Község zászlósbora Martinkovics Tibor Turán rozéja lett. A falu zászlósbora kizárólag akasztói területen termett szőlőből lehet elkészíteni. A tulajdonosnak pedig vállalnia kell, hogy ez a nedű képviseli a település borát a szakmai egyéb rendezvényeken is. A kiskőrösi gimnázium és technikum diákjai, három aranyérmet szereztek a boraik. Kilenc külhoni termékkel is neveztek a testvértelepülésekről.

Akasztó Község Zászlósbora: Martinkovics Tibor Turán rozé

Nagy Arany minősítésben részesült: Nagy Tamás Kékfrankos rozéja, Pohankovics András Zöld Veltelini száraz fehér illetve Iványi Norbert Zweigelt vörös borai.

Továbbá a pincészetek kategóriában Nagy Arany minősítésben részesült: ESZESVIN Kft. Allettája, Bogáromi Borbirtok Balatonboglári Rozé Cuvéje, Vinotrade Kft. Tolnai Cabernet Sauvignonja.

A borverseny bírái 129 mintát kóstoltak a megmérettetésen

Fotós: Barta Zsolt