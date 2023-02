Harmadik alkalommal adták át a Steller Mária Védőnői Díjakat; a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által alapított elismerést 21, kiemelkedő szakmai munkát végző védőnő – köztük Farkas Sándorné, a Balotaszállási védőnői körzetből – vehette át csütörtökön Budapesten.

Ötvenöt bormintát neveztek a Kiskunmajsai Hegyközség hagyományos borversenyére. Zömében fehér és vörös borokat kóstolt a szakmai zsűri, de akadt néhány tétel rozé is. A versenyen tizenegy bor kapott arany minősítést. A legmagasabb pontszámot a Váradi Pincészet 2021-es vörös cuvée bora kapta.

Hagyomány, hogy a kecskeméti és néhány Kecskemét környéki település polgárőr egyesülete időnként összehangolt szolgálatot szervez a rendőrséggel és a Kecskeméti Városrendészettel közösen.

Képregényekből nyílt kiállítás pénteken a kecskeméti Katedra Iskolában. A tárlat anyagát az intézmény nagy hagyományú képregény pályázatára beérkezett diákalkotásokból állították össze.

Csatlakoztak a jánoshalmi és kiskunhalasi kupakgyűjtő mozgalom résztvevői a kiskunfélegyházi kezdeményezéshez, a támogatók egy leukémiával küzdő félegyházi kislányt, Tamási Izabellát és családját támogatják.

Két ellenség, két veszély leselkedik ránk. „Az egyik a háború, a másik az infláció” – értékelte a jelenlegi helyzetet a miniszterelnök.

Összesen tizenkét kiszáradt és mostanra veszélyessé vált fenyőfát kellett kivágni Kunfehértón az üdülő területén.

A retró hódít a fiatalok körében. Horváth Zoltán kandós pedagógus minden tanévben több kiállítást is rendez, most a régi film- és mozivilágot idézte meg képeslapok, kártyanaptárak, mozis plakátok segítségével – a diákok ezúttal is érdeklődve fogadták.

Vidám jelmezes felvonulás keretében, hangos dudaszó és ostorpattogtatás közepette kísérték utolsó útjára a télboszorkát szombaton Kiskunfélegyházán.

Az OTP Bank Liga 20. fordulójában a Kecskeméti TE a Ferencvárosi TC vendége volt. Az első félidőben a címvédő megnyerhette volna akár a találkozót, de a KTE a szünetben váltani tudott, s végül ponttal távozott a Groupama Arénából.