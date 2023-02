Gondos Miklós, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatója beszélt életútjáról, a feladat kihívásairól és a tervekről, melyeket mindenképp szeretne megvalósítani.

Életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt folytattak eljárást egy 53 éves asszonnyal szemben, akinek a kutyája kiszökött az utcára és megtámadt egy kerékpározó nőt.

A virtuális örökbefogadás nagyszerű módja annak, hogy akkor is támogatni lehessen egy kiválasztott állatot, ha a gazdi nem tudja őt ténylegesen örökbe fogadni. Ilyen gazdákat keres most a a halasi Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány.

A Kecskeméti Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt bíróság elé állított egy férfit, aki a munkavégzése miatt megfenyegette a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának a munkatársai szerdán a kiskorúak körözésével kapcsolatban egyeztető fórumot tartott a városi rendőrkapitányság megelőzési előadóinak.

Nagyon súlyos következményei lennének annak, ha az Európai Unió szankciót vetne ki az atomenergiai együttműködésre is.

A nyárlőrinci általános iskolában minden évben megtartják a farsangi mulatságot. Az alsó tagozatosok idén is jelmezbe öltözve a művelődési ház nagytermében farsangoltak, míg a felsősök az iskola aulájában diszkót tartottak.

A fagyos éjszakában két olyan férfi életét is megmentették a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök, akik kihűlés közeli állapotba kerültek.

Bezárják a Szent Miklós Utcai Óvodát. 12 igen és 8 nem mellett az intézmény bezárásáról döntött a testület.

Dr. Tóth Szilárd képviselő indítványt nyújtott be a közgyűlés elé a Csíksomlyó utca–Budai út kereszteződésének forgalmi rendjét érintő változásról, amit a csütörtöki ülésen tárgyalt a testület. Az indítványban szerepel, hogy a Károly Róbert körút átadása óta jelentősen megnőtt a forgalom, és ezért a kereszteződésben a várakozási idő is.

Cikkünk nyomán találhat új gazdára az a három év körüli keverékkutyus, Rálf, akit néhány napja egy romos épület közelében találtak egy akácfához kikötve.

Saját bevallása szerint még fiatalabb fiúkkal is közeli kapcsolatba kerülhetett Bite Zsolt, mint amiről korábban beszámolt. Az azóta kirúgott pedagógus vasárnapi videójában arról beszélt, hogy a „14 évesek hajtanak rá". A férfi azt is elmondta, az iskola hiába kérte tőle, hogy távolítsa el a világhálóról homoerotikus videóit, amelyhez diákok is hozzáfértek, ő a jogaira hivatkozva ezt megtagadta.