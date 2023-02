Petőfi Sándor életét költészetét és kultuszát képeslapokon láthatja az érdeklődő. A városi múzeumban Kiss Csaba és párja Turnai Ágnes gyűjteményét méltatta Krámer Iván történész-gyűjtő szombaton 16 órakor.

A XIX. század utolsó éveiben felerősödő Petőfi kultusz során kiadott képeslapok adnak áttekintést a költő életútjáról, a költészetéről és azokról a személyekről, akik kapcsolatba kerültek vele a rövid élete során. A megsárgult képeslapok, bélyegek sokasága az is sugallja, hogy a „ Boldog Békeidők” polgárai örömmel vásárolták azokat a levelezésre is használt lapokat, amelyek a költőt, és a 48-as forradalom neves személyiségeit ábrázolták.

Kiss Csaba elmondta, hogy a gyűjteménye jóval nagyobb annál, mint amit megtekinthető a közönség a keceli múzeumban.

A kiállító rövid apró magyarázattal látta el a képeket, mely a tárlat anyagainak a befogadhatóságát jelentősen emeli. A látogatót ezek a magyarázó mondatok minden egyes tablónál megállítják. A nézelődő pedig úgy érezheti magát, mintha egy képeskönyvet forgatna a kezében.

Kiss Csaba gyűjtő egyben képeslap történeti szakértő is. Mint mondta, a tematikák száma végtelen, ugyanis a megszállottak rengeteg különböző anyagot gyűjtenek illetve vásárolna a különböző aukciós árveréseken. Kérdésünkre elmondta, hogy a XIX. század utolsó évtizedeitől kezdve jelennek meg nagy mennyiségben a hazai képeslapok. Ezek bemutatják Petőfit, Kossuthot, Széchenyit sőt az összes olyan történelmi eseményt egyéb személyiségeket is, akik annak idején a vásárló közönség körében méltán voltak népszerűek. Majd megjegyezte, nem csak amiatt gyűjti a képeslapokat, mert ezek kortörténeti különlegességek, hanem azért is, mert ezeken leveleztek az emberek. Egy-két mondat olvasható rajtuk, amely sok mindent elárul a feladóról, a levelezési stílusról.

– Mintegy bepillantást enged a hétköznapi emberek mindennapjaiba.

– mondta végül Kiss Csaba.

Kiss Csabáról azt mondják a tisztelői, hogy ő az az ember, aki mindent is gyűjt. A kinder figuráktól, képeslapokon , régi pénzeken át különböző területeken állít ki. Mint mondta, a képeslapok gyűjtői ugyanolyan megszállottak, mint a bélyeg, avagy a numizmatikusok jelentős árveréseket rendeznek idehaza.

Az elmúlt egy-két évben jelentősen megemelkedett a gyűjteményekbe szánt képeslapok ára. Ha egy példány ára korábban 2500-3000 forint volt, azt ma már lehet, hogy háromszoros áron lehet megvásárolni.

– Hogy milyen egy on-line árverés? Szerencse kell hozzá. – fogalmazott a keceli gyűjtő. Azaz egymaga, vagy pedig mások is licitálnak egy-egy anyagra. Korábban volt egy keceli képeslap arról a helyi Windisch kastélyról, amely ma már nem létezik. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt évszázad 10-es éveiben bontották le, viszont korábban egy képeslapot kiadtak a szép épületről.

Néhány hete az egyik online aukciós ház kínálatába bekerült a kastélyt ábrázoló képeslap. Az induló ár 3000 forintról indult. Kiss Csaba ki nem hagyta volna, azért licitált, mert keceli. A többi gyűjtő pedig azért, mert talán egy kastélysorozatba került volna be a darab. A végén a licitálás 70 ezer forintnál állt meg, mondta Kiss Csaba. A keceli helytörténeti anyag egyik különlegessége ma már ez a képeslap.