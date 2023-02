Bácskai Sándor Keve atya Baja városának egy ikonikus személye volt, mindenki ismerte a városban. Igazi tekintélyes vezetőként ismerhették, de mindezt nem a szigor útján érte el, hanem személyes példamutatással. Fiatalok ezreinek mutatta meg a helyes utat a világban, generációkon átívelő volt nevelői munkássága. Az emléktábla felállításáról erről szóló felhívást 2022 decemberében tették meg és gyűjtést indítottak.

A Zirci Ciszterci Apátságot, mint fenntartót is felkeresték egy levéllel. – Örömteli, hogy a rend is egyből az ügy mellé állt, és támogatásukról biztosítottak. A ciszterci rendház Keve atya halálával kiüresedett. Hatalmas a kontraszt a múlt és a jelen között, ha a rend működését tekintjük. Évtizedekkel ezelőtt a ciszterci rend még iskolát is működtetett a városban, messze földön híres, magas színvonalú munka folyt a gimnáziumban. Ma már csak a nevében hívjuk cisztercinek az épületeket, legfeljebb csak tulajdoni viszonyt jelöl, nem pedig a benne élő atyák miatt hivatkozunk így rá. Keve atya volt az utolsó vezetője a bajai rendháznak, és sajnos azóta nem töltötte be senki ezt a tisztséget – fogalmazott Vedelek Norbert a KÉSZ Bajai Csoportja elnöke.

Mint mondta, az emléktábla kihelyezésével Baja város közössége ki tudja fejezni azt a hálát és tiszteletet a ciszterci rend felé, amit megérdemelnek értékteremtő munkájukért.

Talán egyszer újra megtelik élettel a rendház és a ciszterci hagyományok is tovább élhetnek a városban.

– Bízom benne, hogy el tudunk jutni az évek során addig, hogy elmondhassuk, hogy Keve atya az eddigi utolsó rendházfőnök volt, nem pedig a teljesen utolsó. Ha a Jóisten is úgy gondolja, talán köszönthetünk még atyákat a rend tagjai közül Baján is – mondta Vedelek Norbert, aki már tavaly ősszel megállapodott Makláry Ákos atyával, a KÉSZ országos elnökével arról, hogy a soron következő küldöttgyűlést Bajára hozzák. Ákos atya támogatja a bajai rendezést, így idén májusban Baja ad otthont a KÉSZ országos küldöttgyűlésének.

– Úgy gondolom, hogy méltó keretet adhat egy ilyen szintű országos esemény az emléktábla avatásához. Bízom benne, hogy sokan fontosnak tartják a kezdeményezésünket – zárta gondolatait Vedelek Norbert.

A gyűjtéshez a Partitúra Alapítvány számlaszámára „Keve atya” megjegyzéssel várják a tábla felállításához nyújtott adományokat. (Takarékbank Baja Számlaszám: 51700227-10001703-00000000).