Az új, nem önkormányzati fenntartású óvodák megnyitásával bővültek az óvodai férőhelyek, ezzel szemben az óvodáskorú gyermekek létszámának folyamatos csökkenése figyelhető meg az előterjesztés szerint. Az előterjesztésben kiemelték, hogy a családi otthonteremtési kedvezménynek köszönhetően átalakultak a területi igények is: egyes városrészek rohamos fejlődésnek indultak, ahol az óvodai ellátást igénylők száma évről évre növekedik, ugyanakkor a belvárosi óvodák gyermeklétszámában folyamatos csökkenés mutatkozik.

A 2022/2023. nevelési évben az önkormányzat fenntartásában működő három óvoda 2933, a nem önkormányzati fenntartású óvodák 1309 gyermek számára biztosítják az óvodai ellátást.

Így a városban összesen 4242 gyermek óvodai ellátására nyílt lehetőség.

Az előterjesztésben olvasható az óvodaköteles gyermek számának évenkénti alakulása is. E szerint amíg 2020/2021-ben 1133, 2021/22-ben 1136 gyermek volt, 2022/23-ban pedig már csak 991. A 2023/24-es nevelési évre 1019 óvodáskorú gyermek lesz Kecskeméten, míg 2024/25-ben csak 967.

Ahogyan a számok is mutatják, és az előterjesztésben is szerepel, a gyermeklétszám drasztikus csökkenése tapasztalható, különösen a Ferenczy Ida Óvoda esetében. A Ferenczy Ida Óvoda a 2022/2023. nevelési évben az engedélyezett 1048 helyett a szülői igények alapján összesen 895 gyermek óvodai ellátását biztosítja. 2022 szeptemberében a Ferenczy Ida Óvoda székhelyén a hét óvodai csoport helyett öt, a Mátis Kálmán Utcai Óvodában az öt óvodai csoport helyett négy indult. A 2023/2024. nevelési évben a Mátis Kálmán utcai feladatellátási helyeken a felvehető gyermekek száma 175 fő lesz, ezzel szemben 64 körzetes gyermek várható. Ezek, és a növekvő energiaárak miatt megemelkedett intézmény-fenntartási költségek miatt racionalizálnák az óvodai ellátást a városban.

– A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. elvégeztette a Csongrádi Utcai Óvoda épületének műszaki felmérését. Az előterjesztés szerint a szakvéleményből egyértelműen megállapítható, hogy az épület teljeskörű műszaki felújításra szorul, azonban európai uniós pályázati forrásra nem pályázhat a város. Helyette a Ferenczy Ida Óvoda Mátis Kálmán Utcai Óvodája tudja fogadni a Csongrádi Utcai Óvoda óvodásait, ahol a 40 óvodában maradó gyermek mellett 24 körzetes gyermek beiratkozása várható a következő nevelési évre – olvasható az előterjesztésben.

Nagy vita övezi a Ferenczy Ida Óvoda Szent Miklós Utcai Óvodájának bezárásáról szóló döntést. Az óvoda szintén felújításra szorulna, de ehhez nincs forrása a városnak. Mint arról korábban beszámoltunk, több szülő sérelmezi a döntést azért, mert egy jól működő intézmény szűnne meg, ahol a mérete miatt egyéni elbánásban is részesülhetnek a gyerekek. Ez különösen a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja szempontjából hasznos. Az óvoda épületét egy Montessori-elvek szerint működő magánóvoda venné át, ami vállalja az épület felújítását is, és átvenné a gyermekeket és a gondozókat is. A szülők azt is kifogásolják, hogy igen borsos ennek a havidíja, amit az átlagos kecskeméti családok nem engedhetnek meg maguknak. A szülők szerda délután a városháza előtt tartottak demonstrációt. A demonstráció előtt a szülők képviselője megbeszélést tartott a polgármesterrel és az alpolgármesterrel. Ott nem történt előrelépés az ügyben, a polgármester szerint racionalizálási okokból, a csökkenő gyermeklétszám és a költséges felújítás miatt zárhatják be az intézményt.

A szülőknek lehetőségük nyílik arra is, hogy igény szerint az óvodai csoportok elhelyezését saját óvónőikkel és dajkáikkal együtt a közeli Kálmán Lajos Óvoda Juhar Utcai Óvodájában vegyék igénybe. Az intézményvezető a szülőkkel és a dolgozókkal történt egyeztetést követően intézkedik azok elhelyezéséről is, akik nem fogadják el a felajánlott Juhar Utcai Óvodát.

Engert Jakabné elmondta, hogy a Csongrádi Utcai Óvodába járó gyermekek szüleinek igénye, hogy egyben maradjon a csoport.

Ők a Mátis Kálmán utcai intézménybe kerülnek át. Az alpolgármester a Szent Miklós Utcai Óvodával kapcsolatban elmondta, hogy megérti a szülők érzelmeit, de a város feladata a racionális működtetés. Arról is szólt, hogy hogyan jelent meg a Montessori-óvoda. Mintegy egy éve keresték meg a városvezetést, hogy szeretnének ilyen óvodát nyitni. A közvélemény-kutatásuk eredménye az volt, hogy van erre igény a kecskeméti családok részéről, ezért biztonsággal tudják működtetni az óvodát.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester elmondta, hogy a kisebb óvodák nagyobbakba való integrációjának szükségességét az is indokolja, hogy a következő években mintegy 50 óvónőt nyugdíjaznak, ami szintén a kevesebb és nagyobb nevelési helyek irányába mutat.

Falu György alpolgármester térinformatikai érvekkel támasztotta alá az elhangzottakat. Egy papíron bemutatta, hogy mely városrészben hány beíratható gyermek van, és az az alpolgármester és a polgármester által elmondottakat támasztotta alá.

Bodrozsán Alexandra azt kérdezte, hogy készült-e szakvélemény a Szent Miklós Utcai Óvoda épületének állapotáról, Pászti András képviselő pedig afelől érdeklődött, hogy mennyi a két óvoda éves költsége. A polgármester elmondta, hogy évi 130 millió, de a béremeléssel ez magasabb lesz, és az enegiadíjak is változnak, így 170–180 millió forint várható idén. Azt is elmondta, hogy van szakvélemény az épület állapotáról, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. végezte. Szerették volna bevenni az eu-s energetikai felújítások körébe, de ez az épület állapota miatt nem lehetséges.

Bodrozsán Alexandra arról is érdeklődött, hogy tervezik-e újabb óvodák bezárását hosszú távon. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy három évre látnak előre. A két-három évvel későbbi várható beiratkozók száma jóval kevesebb, mint a városi fenntartású intézmények kapacitása. Bodrozsán képviselő ezután kemény szavakkal illette a városvezetést azért, mert az évek során nem újították fel az óvoda épületét, és azért, mert nagy óvodai csoportokat alakítanak ki.

Király József azt kérte, hogy osszák el jobban a gyermekeket, mert egy 30 fős óvodai csoportban inkább folyik gyermekmegőrzés, mint nevelőmunka.

Dobos József kompromisszumos megoldást javasolt. A Csongrádi Utcai Óvoda bevételéből újítsák fel a Puskin utcai létesítményt.

A polgármester kompromisszumos javaslata pedig az volt, hogy meggyőzze az óvónőket arról, hogy együtt maradjanak a két csoporttal, egy másik intézményben.

Engert Jakabné hozzászólásában kifejtette, hogy a Juhar utcai intézményben csupán 18 fős csoportok vannak, kisebbek, mint a Szent Miklós Utcai Óvodában, ezért nem éri hátrány a gyermekeket.

A közgyűlés mintegy kétórás vita után Kopping Rita képviselő javaslata szerint külön döntött a két óvodáról. A Csongrádi utcai intézményről 20 igennel, egyhangúlag elfogadták a döntést. A Szent Miklós Utcai Óvoda tekintetében 12 igen és 8 nem mellett az intézmény bezárásáról döntött a testület.