Rámutatott: áldozat volt az is, aki képessége ellenére nem tölthette be azt a hivatalt, amire egyébként alkalmas volt, aki nem juthatott ki külföldre tanulni, akit – az apák érdemét véteknek tekintve – nem vettek fel az egyetemre, és azok is, akik ép lélekkel közel négy évtizeden át szenvedték a rendszert.

– Áldozatok voltak emellett a magyar nemzet határon kívül rekedt tagjai, akiknek jogait, sőt, létét agyonhallgatni és tagadni kellett az internacionalizmus jegyében. Napjainkban még inkább aktuálisabb emlékeznünk és emlékeztetnünk a kommunizmus rémtetteire, de az áldozatokra akkor emlékezünk méltóképpen, ha közben arra is odafigyelünk, hogy ne éledjen újra az a gondolkodás, ami megölte őket. Épp ezért az emléknap figyelmeztetés is egyben – mondta az alpolgármester, hozzátéve, hogy a múltból nemcsak azért kell tanulnunk, mert tanulságos, hanem mert a történelem időről időre megismétli önmagát, és váratlan helyzetek elé kerülhetünk, utalt ezzel az Ukrajnában zajló háborúra.