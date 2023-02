Délelőtt 10 órakor a múzeum pincéjében kóstoló várta a vendégeket. Az udvarban sátrak alatt dolgozták fel a húst, sütötték a pecsenyét, a háziasszonyok klasszikus fánkkal, káposztás ízesítésű süteménnyel, pogácsával kínálták a látogatókat.

– Most először rendeztünk ilyen eseményt, de remélem nem utoljára. Amikor az emberek meghallották, vagy elolvasták a hírt a Vaon.hu portálon, rögtön kerestek bennünket, rendezőket, hogy mivel tudnának segíteni. Van olyan közreműködő, aki korábban visszahúzódó ember volt, most a hússütésnél szinte teljesen megnyílt – mondta a képviselő. Majd hozzátette: az a tapasztalatunk, hogy a családok igénylik az ilyen rendezvényeket.

Két disznót ajánlott fel Flaisz Feri bácsi. Egyet, egy hetvenkilósat már péntek este levágott, a feldolgozásra pedig behozta a húst. A másikat szombat reggel ölték le a böllérek. Morvai Ferenc pedig két kecskét vágott a rendezvényre. Dr. Agócs Ákos szerint több mint száz ember látogathatott ki a múzeumkertbe az eseményre. A feldolgozás során hurkát, kolbászt, disznósajtot, szalámit készítettek. A képviselő, aki maga is dolgozott a böllérek között, megemlítette Kiss Csabát, mint az egyik szervezőt. Róla a napokban olvashattak cikket olvasóink. Ő az az ember, akinek a képeslapgyűjteményéből a Petőfi Sándor életéről kultuszáról szóló kiállítást ezekben a hetekben láthatják az érdeklődők a múzeum kiállítótermében. Nagy szerepet vállalt magára Kosóczki Tibor is. Ő évi kétszáz disznót vág le, így a szakértelme most is jól jött a munkában. Rajtuk kívül jó néhányan segítettek, hogy a disznótor jól sikerüljön. A nap tanulsága, hogy Kecelen ilyen közösségi rendezvényre van igény. Így jó eséllyel jövőre is megtartják – mondta végül a képviselő.