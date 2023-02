– Fontos vezérelv nálunk az is, hogy ne csak tanítsuk, hanem neveljük is a gyerekeket. Nap mint nap olyan közösség megteremtésén dolgozunk, ahol jól érzik magukat a diákok, ahol számíthatnak egymásra és az oktatókra is. De az iskola falain kívül sem engedjük el a kezüket. Odafigyelünk a problémákkal küzdő gyerekekre, akik bátran kérhetnek segítséget az ifjúságvédelmi felelőstől, az iskola pszichológusától vagy a mentálhigiénés hittantanártól egyaránt