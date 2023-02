Csányi József közleményében azt írta, az egyik legfontosabb cél továbbra is az, hogy mind a hatszáz önkormányzati intézményben dolgozó kolléga munkahelyét megtartsák, és hogy a meghozott szigorításokból a városlakók a lehető legkevesebbet vegyenek észre. A polgármester arról is ír, hogy a legnehezebb döntés az uszoda május végéig történő bezárása volt, de a helyzetet mérlegelve a bölcsődék, az óvodák és az idősek otthona fűtése, a város zavartalan működtetése fontosabb volt.

Döntését alátámasztva leírja, hogy bár az év elején az államtól 243 millió forint plusz támogatást kapott a város a megnövekedett rezsiköltségek kompenzálására, de a mostani árakkal számolva, a városi spórolásokkal együtt is idén 912 millió forinttal kell többet költeni áramra és gázra, mint tavaly.

Hangsúlyozta, hogy tulajdonképpen 2023-ban elfűtik és elvilágítják a város összes útépítésre, épületfelújításra, közösségi beruházásokra szánt pénzét.

Utak, parkolók, járdák építése helyett bölcsődét, óvodát, intézményeket fűtenek, biztosítják a közvilágítást, és több mint 4000 gyermeknek és idősnek főznek naponta. Csak az étkeztetésben 160 millió forintra nőttek azok a költségek, amit nem hárítanak át a szülőkre.

Az idei tervekről is beszámol. Ebben az évben a Kossuth utca következő szakaszának újjáépítése, a volt Vasas pálya teljes felújítása és az új móravárosi bölcsőde megnyitása valósul meg. Ezeknek a beruházásoknak az uniós támogatása a város számláján van. Emellett benyújtották a Molnártelepi út felújítására is a pályázatot. Csányi József kitér arra is, hogy minden olyan szolgáltatás, amit eddig nyújtottak, 2023-ban is megmarad. Továbbra is támogatják a kórházi szakrendeléseket, a civil, egyházi- és sportszervezeteket, és színvonalas módon megrendeznek minden városi rendezvényt. Mindazonáltal a váratlan, előre nem látható kiadásokra 300 millió forintot különítettek el. Ez a pénz a város biztonsági tartaléka.

Csányi József szerint, volt már ennél rosszabb, de sokkal jobb helyzetben is a város. A polgármester nincs kétségbe esve, mert szerinte, kellően erős alapokon nyugszik a város gazdasága ahhoz, hogy saját erőből is talpon tudjon maradni.