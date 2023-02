– Diószegi Balázs Munkácsy- és Székely Bertalan-díjas festőművész szülőháza, ahol korábban a családjára vonatkozó emlékek voltak megtekinthetők, régen megérett a felújításra. Önkormányzatunk a Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése című pályázaton nyert 6,9 millió forint támogatásból, és közel 7 millió forintos önerőből valósította meg az épület rekonstrukcióját és egy új vizesblokk kialakítását. Határozat született arról is, hogy a használatukba adott épület tájház funkciót töltsön be a jövőben – mondta el a baon.hu érdeklődésére Vassné Kelemen Ágnes alpolgármester, a Kunszentmiklósi Települési Értéktár Bizottság elnöke.

A tavaly ősz óta üresen álló épület a tervek szerint a nyár folyamán telik meg élettel.

– Az épületet korhű bútorokkal rendezzük be, ami megadja tájház jellegét. A meglévő tárgyak felújítása megkezdődött, emellett várjuk az újabb felajánlásokat. A kiállítási darabokat tematikusan kívánjuk elhelyezni. A hagyományos háromosztatú épületben konyhát, tisztaszobát rendezünk be. A ház felújításával egyetemben megtörtént a telken lévő műhely rekonstrukciója is, ide költözik majd az értéktár körünk is. Célunk, hogy a helyet élővé tegyük, a foglalkozásokba bevonjuk az óvodás és az iskolás korú gyermekeket is, bemutassuk a népszokásokat, az ünnepkörökhöz kapcsolódó tevékenységeket – tette hozzá Vassné Kelemen Ágnes.

Az értéktár kört három esztendeje indította a Kunszentmiklósi Települési Értéktár Bizottság. A programjaikat ez idáig a Varga Domokos Általános Művelődési Központban tartották. A kétheti rendszerességgel megrendezett foglalkozások célja, hogy felelevenítsék elődeik mindennapjait vagy a különböző jeles eseményekhez kötődő tevékenységeit.