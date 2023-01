Sose rosszabb évet, mint 2022 – e szavakkal jellemezte Szabó György Róbert polgármester az elmúlt esztendőt.

– Százmillió forint feletti támogatás érkezett Jakabszállásra, elsősorban köszönhetően Lezsák Sándor országgyűlési képviselőnknek, az Országgyűlés alelnökének, valamint Lenkei Róbert kabinetfőnöknek. Több pályázaton is nyertünk, sikerült befejeznünk a már megkezdett beruházásokat, illetve van, ami még tart. Nagy örömömre, valamennyi közutunk megújult. Átadtuk a korszerűsített egészségügyi központot, felépült a Fészek Óvoda új tornaterme. Vásárolhattunk egy nagy kapacitású önjáró fűnyírót. Elkészült a járda felújítása az 54-es főút mentén, és a közösségszervezéshez kapcsolódó pályázatunkat is sikerrel bírálták el – részletezte.

A településen jelenleg is tart a polgármesteri hivatal belső felújítása. A mintegy százéves épület külsőleg két évvel ezelőtt újult meg, akkor megtörtént az energetikai korszerűsítése. Most a belső munkálatok folynak.

– Amikor elkészült a külső felújítás, egyik szemünk nevetett, a másik sírt, hiszen nem költözhettünk még vissza, mert a belső munkálatokra nem volt fedezetünk. Pályázatunk arra is, mely először nem járt eredménnyel, végül tavaly sikerrel zárult. A Belügyminisztérium pályázatán egyedi támogatási döntéssel 65 millió forintot ítéltek meg számunkra a polgármesteri hivatal belső felújítására. Már tavaly megkezdődtek a munkálatok. Jelenleg az aljzat feltárása és kitermelése zajlik, majd következik a szigetelése.

Folyamatban van a gépészet kiépítése, a jövőben a gáz mellett már hőszivattyúval is biztosíthatjuk a hűtést-fűtést. Újjáépítik a szociális helyiségeket, kicserélik a padlóburkolatot, a belső nyílászárókat és egységes bútorzatot kap valamennyi helyiség.

Bízunk benne, hogy nyárra elkészül a teljes beruházás és végre két és fél után visszaköltözhet a hivatal – jegyezte meg a polgármester, majd áttért egy másik sikeres pályázatra.

A gépjárműveket is biztonságosan tudják majd tárolni

– Tavaly a Magyar Falu Programban nyertünk 20 millió forintot egy kétállásos gépjárműtároló megépítésére. Eredetileg három férőhelyes lett volna, de az árak annyira elszabadultak, hogy egy kisebb tárolót tudunk megvalósítani. Így is a település beruházásokra félretett költségvetési tartalékával egészítjük ki a beruházás teljes költségét. Nagy szükség van arra, hogy a gépjárműveinket biztonságos helyen tudjuk tárolni. Van egy több mint 20 milliós traktorunk és egy szinte új tanyabuszunk. Igaz, mindent felszereltünk GPS-nyomkövetőkkel, de az sem mindegy, hogy reggelente lefagyott ablakokkal vagy tisztán tud indulni a gép. Télen a nagy fagyban is könnyebbséget jelenthet. Emellett a szükséges szereléseknek, karbantartásoknak, javításoknak szintén helyet adhat majd az épület. Az önkormányzat is ugyanúgy cselekszik, mint a magánember, védi és megbecsüli saját értékeit. Ilyenkor nagyon örülök, hogy a pályázati döntéshozók is elfogadják az érveléseinket és a valóban szükséges beruházásokat meg tudjuk valósítani, mégha az nem annyira látványos is – tette hozzá.

Tavaly év végén aláírták a kivitelezési szerződést, így hamarosan kezdetét veheti az építési munkálat. A tervek szerint őszre átadhatják.

2023-ra is vannak terveik. Kész tervekkel pályáznak a közétkeztetési konyha bővítésére. A napokban térfigyelő kamerával szerelik fel a temetőt. Tavasszal pedig egy cég jóvoltából minden lakosnak ingyenesen tudnak majd LED-es fényforrásokat biztosítani, az áramszámlák tükrében.

– Vannak céljaink, terveink, elsősorban az energetikai korszerűsítések terén. A legfontosabb azonban az, hogy működtetni tudjuk az intézményeinket, ellássuk a kötelező feladatainkat. Takarékos gazdálkodásra álltunk át. Egyelőre körülbelül fél év távlatára tudunk előre tervezni, de bízunk benne, hogy sikeres évünk lesz 2023 is – tette hozzá a polgármester.