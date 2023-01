Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást csütörtökre vonatkozóan.

Gyorsforgalmi út:

Az M5-ös autópályán,

– Ócsa és Lajosmizse közötti szakaszon, a délelőtt folyamán több helyszínen is javítják a burkolatot, mindkét oldalon számítani kell sávlezárásra. (28-72 km között)

– Röszke felé, Petőfiszállás térségében a 118-as és a 124-es km között a burkolat hibáit javítják, 7.30-tól a külső sávot kerítik el.

– A déli óráktól Kecskemét térségében kell számítani mindkét oldalon külső sávzárásra, itt is burkolathibákat javítanak. (91-95 km) (Forrás: A-WAY Autópálya Zrt.)

Főutak:

A 44-es főúton, Kecskemét elkerülő szakaszán, az 1-es és a 3-as km között gázvezetéket kötnek be, mindkét oldalon útszűkület van érvényben.

Az 52-es főúton, Kecskeméten az 1-es és a 2-es km között építési munka miatt a Solt felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A munkaterületnél a 7,5 tonna feletti járműveket kitiltották.

Az 53-as főúton Kiskunhalasnál, az 58-as km-nél kábelt kötnek be, a fél útpályát lezárták. Az áthaladási elsőbbséget jelzőtábla mutatja.

Az 54-es főúton, Bócsa átkelési szakaszán a 36-os km-nél építési munka miatt mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani.