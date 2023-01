Csillagászat 35 perce

Üstökös közelít a Nap felé

Üstökös közelít a Nap felé, nagy felbontású távcsővel már most is megfigyelhető a különleges égi jelenség. Mint azt dr. Hegedűs Tibor csillagász, a Bajai Obszervatórium vezetője érdeklődésünkre elmondta, most még alacsonyan van az égen, számunkra akkor lesz igazán érdekes, amikor a Föld közelében halad el, még az is elképzelhető, hogy szabad szemmel is látható lesz.

Amikor a Föld közelében halad el az üstökös, még az is elképzelhető, hogy szabad szemmel is látható lesz

– Észlelési szempontból most még nagyon rossz pozícióban van tőlünk nézve a C/2022 E3 (ZTF) üstökös – fogalmazott dr. Hegedűs Tibor. – Később lesz igazán látványos ez az üstökös, most még nagyon alacsonyan van az égen. Azt gondolom, hogy azok a lelkes kollégáink, akik meg akarják mutatni az érdeklődőknek az üstököst, január 20-át jelölték meg mint első szóba jöhető dátumot. Ma még nem mutat szép látványt, még binokulárral sem. Igaz, már több amatőr csillagász fotózza egy ideje, és szép képeket lehet találni róla az interneten – tájékoztatta hírportálunkat dr. Hegedűs Tibor. A csillagász hozzátette, hogy szépen fejlődik az üstökös, ilyenkor, a Nap legnagyobb megközelítésekor kapja meg a látványos csóva növesztéséhez történő hozzájárulást, hiszen a Nap UV-sugárzása, plusz a látható tartományba eső fénysugárzása is ilyenkor a legintenzívebb – az üstökösöknek általában ilyenkor pörög fel az aktivitása. A gravitációs hatás, amit a Nap kifejt az üstökösmagra, az is ilyenkor a legerősebb. Mint mondta, egyébként éppen emiatt számtalan eset volt, hogy ilyenkor szétesett, teljesen megsemmisült az üstökös a Nap megközelítésekor. E pillanatban még kérdéses, hogy ez az üstökös is megússza-e a Nap romboló hatását. A szakember elmondása szerint január 16-tól válik „cirkumpolárissá”, azaz az égi pólustól mért távolsága olyan mértékűvé, hogy állandóan a látóhatárunk felett tartózkodik majd. Január 20-a körül, este 9 óra környékén, 12 fok magasságban, az északkeleti irányban lehet megkeresni majd az üstököst, nagy látószögű turistatávcső (binokulár) használata feltétlenül kell, szabad szemmel kizárt dolog, hogy könnyen meg lehessen pillantani – hangsúlyozta a csillagász. Talán később még érdekesebb látványt is tud nyújtani, de az előrejelzések bizonytalanok. Dr. Hegedűs Tibor kicsit szkeptikusan tette hozzá, hogy például az az üstökös, amit 2013-ban az „évszázad üstökösé”-nek kiáltottak ki, szétesett a Nap legnagyobb megközelítésekor és végül teljesen eltűnt. Ezzel a mostani üstökössel is megtörténhet ugyanez. Mindenesetre mind a csillagászok, mind az érdeklődő nagyközönség kíváncsian várja a fejleményeket. Az ország számtalan pontján terveznek az ismeretterjesztéssel foglalkozó csillagászok bemutatásokat, talán még Baján is vállalkoznak erre, a Tóth Kálmán utcában.

