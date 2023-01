A téli tavasz sokakat csábít a szabadba, a halasi kórház mögött található élményparkot is egyre többen keresik fel, a tó fölé épült impozáns kilátó és a környezete kellemes kikapcsolódást ígér a látogatóknak. A kutyabarát parkban házi kedvenceket is lehet sétáltatni, persze kizárólag pórázon, és kalandpark is várja az érkezőket, valamint ismét látogathatók az elkerített részen élő vízi bivalyok is.

A Csetényi Élménypark lesz a helyszíne a 6. Családi Farsangi Futásnak is, amelyet február 11-én rendeznek meg, a 4 kilométeres távot jelmezben teljesítik majd a résztvevők, a szervező Halasi Városmenedzser Kft. mindenkit frissensült farsangi fánkkal vár majd.