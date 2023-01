Tavaly novemberben lehetőség nyílt a Belügyminisztériumhoz egyedi támogatási kérelmeket benyújtaniuk az önkormányzatoknak, a halasi önkormányzat 10 millió forintra adott be támogatási kérelmet a Tó utcai Rostás László Cigány Közösségi Ház befejező felújítási munkálatainak finanszírozásához.

A közösségi ház a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiség Önkormányzat használatában van, az elmúlt hat évben, több ütemben jelentősen megújult a három részből álló épületegyüttes, részben saját, részben pedig pályázati forrásból

– mondta el hírportálunknak Szűcs Csaba roma ügyekért is felelős alpolgármester.

Elsőként a főépületet újították fel teljeskörűen, azóta a közösségi rendezvények többsége ebben az épületben zajlik. A következő ütemben a tánctermet alakították ki, ahol a Halasi Virágzó Tehetségek Művészeti Egyesület tagjai próbálnak rendszeresen, de a nyári szünidőben tartott pótvizsgákra felkészítő foglalkozásokat is ebben az épületrészben tartják az ál­talános és középiskolások részére.

A felújítás harmadik ütemében az évek óta üresen álló, volt irodaház felújítását kezdték meg az elmúlt nyáron.

Saját forrásból teljesen új tetőszerkezet készült az épületre, és a további felújítási munkálatokra kapott most 10 millió forint támogatást a halasi önkormányzat a Belügyminisztériumtól.

– A válaszfalakat elbontottuk, a régi mennyezetet is leszedtük, a helyére újat készítenek a szakemberek. Új nyílászárókat, elektromos hálózatot és fűtésrendszert kap az épület, valamint új burkolatok is lesznek, illetve kívülről is teljesen megújul – sorolta a beruházás részleteit az alpolgármester. Ebben az épültben kapnak majd helyet a különböző uniós forrásból finanszírozott képzések, és ezzel befejeződik a 2017 óta tartó átfogó felújítási program.