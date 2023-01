A mintegy kétszáz lakosú falu kilencvenöt háztartásában valósul meg a természetközeli szennyvíztisztító rendszer. A kivitelezők már a beruházás felénél járnak – tudtuk meg Kerekes László Zoltán polgármestertől. A környezetvédelmi beruházásra a Vidékfejlesztési Program keretében nyert uniós támogatást a helyi önkormányzat.

A polgármester elmondta, a háztartásokra kiterjedő környezetvédelmi beruházás a Homokhátság elsivatagosodását enyhítő mintaprojekt, azaz a gyökérzónás szennyvíztisztító megvalósításával kezdődött. Első lépésben az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) udvarán 2019-ben készült el a gyökérzónás szennyvíztisztító, amely a kistelepülések és a tanyás térségek szennyvízkezelési problémáira is megoldást nyújthat.

Az IKSZT udvarán megépült ökológiai rendszer az elmúlt évek alatt jól vizsgázott, így a helyiek többsége is pozitívan fogadta, hogy a háztartásokban is hasonló módszerrel oldják meg a szennyvízkezelés több évtizedes problémáját. A faluban ugyanis nincs szennyvízcsatorna-hálózat és a kiépítésére sincs lehetőség. Bugacpusztaházát egyszerűen kihagyták a szennyvizes agglomerációból – részletezte a polgármester. Hozzátette, a vízvisszatartás szempontjából is kiemelten fontos ez a beruházás. Riasztó tendencia ugyanis, hogy a területen több a kilépő víz, mint bejövő.

Az sem mellékes, hogy a természetvédelmi területek és a Kiskunsági Nemzeti Park szomszédságában hogyan kezelik a háztartások a szennyvizet, amit eddig a legtöbb család egyszerűen csak kiengedett az árokba.

A szippantás ugyanis olyan drága, hogy sokan nem tudják kifizetni. Mindazonáltal az eddig alkalmazott szikkasztók az európai uniós szabályoknak sem felelnek meg, ezért attól is tartott az önkormányzat, hogy a szennyvíz helytelen kezelése okán beígért környezetterhelési díjat sem tudják majd kifizetni a helyiek.

Ezekre a problémákra nyújt megoldást a természetközeli szennyvíztisztító rendszer, amelynek megvalósításáért nem kellett fizetniük a pusztaháziaknak. A családokra eső önrészt ugyanis átvállalta az önkormányzat. A háztartásokban keletkező szennyvíz biológiai tisztítása többlépcsős folyamatban, teljesen zárt rendszerben történik. A megtisztított víz visszakerülhet a természetbe, csupán a keletkezett iszapot kell évente egyszer elszállítani – sorolta a polgármester.

Büszkén számolt be arról is, hogy a környezetvédelemre fordított munka szép lassan meghozza gyümölcsét. Tizenhét év után tavaly három telket is értékesíteni tudtak. Ezeken környezettudatos fiatalok építkeznek majd. Őket kifejezetten az ökofalu híre vonzotta Bugacpusztaházára.

Kerekes László Zoltán abban bízik, hogy a beruházás a fenntartható fejlődést szolgálja. Megőrzi a jövő számára a természeti értékeket, és a természeti erőforrások célszerű felhasználására, takarékosságra neveli a fiatalabb generációt. Hosszabb távon pedig az életminőség fokozatos javulását eredményezi.