Csütörtökön 16 órakor újra találkoznak a közös képviselők, az e havi találkozónak is a TESZÖV Székház ad helyet a Szövetség tér 1. szám alatt. Mint minden januárban, most is a 2022-es adóbevallásokról szól, illetve a 2023 es változásokat ismerteti Polyákné Eszik Irén, a NAV munkatársa.

A közös képviselőkön túl más érdeklődőket is várnak a fórumra, mely ingyenes a számukra.