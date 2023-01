Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere

Forrás: Barta Zsolt

– A közösségi présház felújítását végezzük el és keresztet is állítunk tavasszal – nyilatkozta a baon.hu megkeresésére Takácsné Stalter Judit, Császártöltés polgármestere. – A présház azért is fontos, mert a helyi borászok bemutatóit lehet itt tartani, és a Sváb Borút egyik állomása az ingatlan. A falu a kormánytól 6,5 millió forintot kap a rezsi kompenzációra, ez a közvilágítás megemelkedett költségeinek a finanszírozására elég lehet. Ettől függetlenül a takarékoskodással nem állnak le, bár az idősek otthonában és az óvodában nem lehet lejjebb venni a fűtést. Az uszoda november végéig üzemelt a jó időnek köszönhetően. De akár ma is ki lehetne nyitni ha a szomszédos települések támogatnák a diákok kötelező úszásoktatását. Ekkor ugyanis a költségeket meg lehetne osztani – mondta a polgármester asszony.