Hét évvel ezelőtt mutattuk be Hegyi Rékát, aki már 15 éves kecskeméti piáros diákként megmutatta írói-költői vénáját. Az elmúlt hét évben leérettségizett, felköltözött Budapestre, jelenleg pedig szülésznőnek tanul. Férjhez ment, így nevét Tamási-Fózer Rékára változtatta, írói neve pedig Fózer Réka lett. A jövőjét az egészségügyben képzeli el, de a könyvírás is az élete része maradna.

Réka első versét még kislány korában a szeretett dédnagymamája ihlette meg, hozzá írta első költeményét a halálos ágyánál. Ez mély nyomott hagyott benne, ez indította el az írói pályáján.

Kisiskolásként versekkel, novellákkal kezdte. Most karácsony előtt pedig megjelent az első könyve, a Lélekörvény. Arra kértük a fiatal tehetséget, meséljen a könyvről.

– A könyvem olyan mint a Mona Lisa, folyamatosan finomítottam rajta az elmúlt 10 évben. Ez a kötet ugyanis nem most született meg, hanem tíz éve készül. 2012 körül, 12 éves diáklányként saját kedvtelésre kezdtem el írni. Az évek alatt többször hozzáadtam, elvettem, mondhatni cél nélkül. Az évek múlásával a cselekmény megváltozott, a mondanivalója is más lett. 16-17 éves lehettem, amikor édesanyám megjegyezte, most már igazán befejezhetném. Mire elkészült, jött a covid, ami felülírta terveimet. Úgy terveztem, hogy a Könyvmolyképző Kiadó Aranymosás pályázatára beadom, és ha tetszik nekik, díjtalanul kiadják. A járvány azonban elsöpört mindent, nem volt pályázat. Ennek ellenére nem tettem le az álmomról, szerettem volna könyv formájában kezemben tartani. Számos kiadónak elküldtem, de nem kaptam választ, már a magánkiadás gondolata foglalkoztatott, amikor a Tarandus Kiadó írt, hogy lát benne fantáziát. Ennek köszönhetően 2022 őszén végre a kezembe foghattam a könyvemet, mely a Lélekörvény címet kapta – mesélte Réka.

Már a cím is utal rá, hogy érzelmek kapnak főszerepet benne. Miről is szól a Lélekörvény, néhány részletet elárult a fiatal írónő. – A főszereplőnő pszichés betegségben szenved. Depressziós, szorong, de nem diagnosztizáltam, azaz szándékosan nem írtam konkrét betegséget, hogy bárki tudjon vele azonosulni.

Tizenéves lányról van benne szó, az ő betegségén keresztül jelenítem meg a társadalmunk és a korosztálya problémáját. Írás közben több szakemberrel is konzultáltam, például pszichológussal, de a témához kapcsolódó könyveket is forgattam hozzá.

Ennek ellenére laikusként íródott, nem szakirodalomnak szántam. Emocionális, érzelmi segítséget szeretnék nyújtani általa azoknak, akik hasonló problémákkal küzdenek – tette hozzá.

A könyv nagyon jó fogadtatásra talált

Felmerül a kérdés, várható-e folytatás. – Szeretném folytatni, már el is kezdtem, de most egy kis szünetet tartok, mert a szakdolgozatom élvez előnyt. Úgy szeretném megírni, hogy egyszerre lenne folytatása a történetnek, és egyszerre állna meg önálló regényként is. Nem függ össze a két történet, de a főszereplők ugyanazok lesznek. Az érzelmi világa más lesz. A lélekörvény – elárulhatom – nem egy romantikus történet, egy olyan emocionális mű, mely nem könnyen emészthető. A második könyvemet szeretném reménytelibbé tenni, de ez is emocionális lenne, de pozitívabb értelemben – fejtette ki Réka.

Mindig is vonzotta az egészségügy

A fiatal tehetség jelenleg szülésznőnek tanul, májusban diplomázik. – Már fiatalon éreztem, hogy az egészségügy világa vonz, holott vendéglátós családba születtem. Az egészségügyön belül is a szülés, a születés, a csecsemők területe érdekel. Azt is tudtam, hogy nagycsaládot szeretnék, mely nem igazán egyeztethető össze egy lelkiismeretes, sok ügyeletet ellátó orvos életével. Nekem is hat testvérem van, két családból, és nagyszerű érzés. Így döntöttem a szülésznői hivatás mellett, mely mellett jó családanya lehetek. Az írásról sem szeretnék lemondani, szerintem lehet a kettőt együtt vinni. Viccesen úgy szoktam mondani, hogy szabadidőmben legálisan írhatok könyvet, de szülést vezetni problémásabb lenne hobbiból! – mondta nevetve.

Réka írói oldalt is vezet az interneten. Ennek tapasztalatait is megosztotta. – Nagymamámtól örököltem az olvasás szeretetét. A legfontosabb számomra, hogy hiteles író maradjak. Szeretném, ha szülésznőként az anyukák, ha megismerik a könyveimet, akkor is bizalommal legyenek irántam – mondta végül.