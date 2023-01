Az önkormányzat döntése alapján a városháza városüzemeltetési osztálya készít terveket a helyzet megoldására és a remények szerint ezek az elképzelések a nyárra elkészülhetnek.

Egy parlamenti döntés alapján száz évre ingyen az egyházmegye kezelésébe adták a Szentháromság tér nagy részét, ahol hamarosan több forgalmi nyomást enyhítő változás történik. A gyalogos- és az autós közlekedésen is könnyítenek majd a jelen állapothoz képest a Szentháromság tér és Kossuth utca találkozásánál. Minderről Vörös Márta egyházmegyei főépítész számolt be a helyi rádióban.

„A beruházást végző érsekség egy, hozzá tartozó ingatlan kerítésének részleges elbontásával nagyobb közlekedőterületet nyit a Kossuthról Petőfi utcára fordulók számára. Emellett hamarosan a Hunyadi utca felől is megközelíthető lesz a Kossuth utca gyalogosan és a Kossuthról Asztrik térre forduló forgalmi sávot is áthelyezik az újonnan burkolt területre” – mondta el a kalocsai rádiónak Vörös Márta, aki kiemelte, hogy a Kossuth utca felől az Asztrik térre jövő gyalogos és gépjármű-forgalmat nem fogják sem korlátozni, sem megszüntetni. A főegyházmegyei főépítész a rádiónak adott interjúban arról is szólt, hogy önkormányzati igény esetén az érsekség tartja ígéretét, és biztosít ingatlant arra, hogy a Kossuth és a Hunyadi utca autóval járható összeköttetésbe kerüljön.