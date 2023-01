Izabellát nagyon ritkán, havonta 2-3 napra engedik haza a szegedi klinikáról, és mivel édesanyja minden percben mellett van nem tudtunk személyesen találkozni, videóhívásban mesélte el szomorú történetüket.

– A kislányunk, Izabella 14 hónapos volt, amikor egy nyári reggelen úgy kelt fel, hogy nem tudott ráállni a lábára, sokat sírt, véraláfutásokkal volt teli a lába és a karja – mesélt a kezdetekről az édesanya, Tamásiné Szikora Bettina. Egy hétre rá már megvolt a kivizsgálás eredménye és megtudtuk, hogy nagy a baj: Izabella leukémiás (akut limfoid leukémia). Magas lett a fehérvérsejtek száma, ezáltal vérszegény lett. A mája, a lépe, a nyirokcsomói megnagyobbodtak, ízületi fájdalmai voltak. Kezdetben úgy volt, hogy elég lesz neki a gyengébb, kíméletesebb kezelés, de sajnos a genetikai vizsgálat eredménye alapján kiderült, hogy magas rizikójú genetikai eltérés van jelen, így a kislányunk erős kemoterápiás kezeléseket kap, ami nagyon megviseli a szervezetét.

Immunrendszerét nullára leviszi, ezért nagyon beteges, könnyen kap el fertőzéseket. Mindezek ellenére Iza mint egy hős, úgy viseli a megpróbáltatásokat.

Bár szinte mindig ágyhoz van kötve, nagyon barátságos orvosokkal, nővérekkel. Mindenki nagyon szereti. Ő tartja bennünk a lelket, miatta muszáj erősnek maradnunk, de belül összetörtünk és nagyon nehéz ez az időszak – vallotta az édesanya, aki arról is beszámolt, hogy nagyon ritkán tudnak hazamenni, akkor is csak rövid időre. Minden perc ajándék, amit hármasban tölthetnek el apával otthon.

A kis Izabellát karácsonykor sem engedték haza, a kórházban ünnepeltek

Fotós: Beküldött fotó

A fiatal anyuka arról is beszélt, hogy a betegség mellett sok nehézségbe ütköznek. Nem csak lelkileg viseli meg őket kislányuk betegsége, de anyagilag is megterhelő helyzetbe kerültek. Megnőttek a kiadásaik, így az édesapa másodállásban is dolgozik, hogy fedezni tudják az alap kiadásaikat. A megemelkedett rezsiköltségeik miatt időközben a családi házukat egy kisebb lakásra cserélték, amit nagyon szeretnének felújítani, hogy a kis beteg Izának teljesen steril környezetet tudjanak biztosítani az otthon töltött napokban, illetve, hogy csökkenteni tudják a rezsi költségeiket.

Bettinától megtudtuk még hónapokig eltart Izabella kezelése, így egyelőre nem tudja, mikor tud visszamenni dolgozni, ezért nagyon meg kell gondolniuk, hogy mire költhetnek. Most a sterilszoba kialakítása lenne a legfontosabb, amiben olvasóink segítségét kéri. Minden támogatást szívesen fogadnak. A család számlaszáma: OTP 11773322-01272686