Országos szinten is nagy népszerűségnek örvendenek a Déli Agrárszakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában folyó felnőttképzési tanfolyamok. Mintegy négyszáz felnőtt ült ismét az iskolapadba, hogy új ismeretekkel gazdagítsa tudását az ingyenes, államilag támogatott képzések keretében. Megtanulják a szakmákhoz szükséges informatikai, jogi és gazdasági tudnivalókat, valamint a higiéniai előírásokat. Az egyik legnépszerűbb képzés a kézműves élelmiszerkészítő tanfolyam, melynek gyakorlati óráin öt élelmiszeripari ág – húsipar, tejipar, zöldség- és gyümölcsfeldolgozás, száraztészta-készítés és sütőipar – termékeinek kézműves szintű elkészítését sajátíthatják el az érdeklődők – sorolta Kis Miklós felnőttképzési vezető.

Sokan sokféle céllal vágtak bele a képzésbe. Van, aki már rendszeresen készít száraztésztát, sajtot, szalámit, kolbászt és ezt szeretné továbbfejleszteni, hozzá bizonyítványt szerezni, hogy árusítani is tudja a termékeit. A legtöbben azonban családjuk részére szeretnének még jobb minőségű élelmiszereket készíteni – hangsúlyozta a szakember.

Fotós: Vajda Piroska

Megtudtuk, hogy a képzésben résztvevők korosztálya nagyon megoszlik, egészen a 18 évestől a 70 évesig vannak „tanulók”. A 35-60 éves korosztály teszi ki a diákok többségét, akik határozott elképzeléssel érkeztek a képzésre. Van, akinek több diplomája is van, orvosként, ügyvédként szeretné más területen is kipróbálni magát. Van, aki teljesen váltani szeretne. Van a tanítványok között olyan informatikus, aki szinte „fürdik” a tananyagban, annyira élvezi a gyakorlati képzéseket. Szívvel-lélekkel készíti a disznósajtot, tölti a kolbászt. Még a kötelező gyakorlati órán kívül is szívesen segít a tanvágóhídon – mesélte Kis Miklós. Hozzátette: az órákat hétvégente tartják alkalmazkodva a „diákok” napirendjéhez. A gyakorlati képzésre helyezik a hangsúlyt, szépen lassan, lépésről lépésre tanítják meg a kézműves élelmiszerek készítését. Az órarend összeállításánál figyeltek az ünnepekre is, így például karácsony előtt a pozsonyi kifli és a bejgli sütését tanulhatták meg a résztvevők.

A kézműves élelmiszerkészítő képzés mellett a méhész, az állatorvosi asszisztens és a kézműves sörgyártó is nagyon népszerű.

A sörfőzést a Félegyházi Sörműhellyel közösen tartják. Balogh Máté sörfőzőmester vállalta a gyakorlati oktatást, amelyre kezdetben csak néhányan jelentkeztek, időközben azonban 30 főre duzzadt a létszám. Természetesen itt a férfiak vannak többségben, csupán egy hölgy van az osztályban. Az összekovácsolódott közösség nagy érdeklődéssel vetette bele magát a sörfőzés tudományába, ki nem hagynának egyetlen alkalmat sem – tette hozzá Kis Miklós.

Azt is elmondta, a méhészet iránt is sok az érdeklődő. Nyolcvan tanuló két osztályban ismerkedik a szakmával. Közülük sokan már tapasztalt méhészek, de olyan is van, aki teljesen a nulláról kezdte. A tanfolyam azért is olyan népszerű, mivel a szakmai végzettség a jövőben várhatóan előnyt jelent a méhészeknek nyújtott támogatásoknál, pályázatoknál – hangsúlyozta Kis Miklós.

Az állatorvosi asszisztens képzésre ötvenen jelentkeztek, főként olyanok, akik eleve állatokkal foglalkoznak. Az állategészségügy mellett állattartást, anatómiát és állatvédelmi ismereteket is tanulnak, a gyakorlati tudnivalókat pedig állatorvos mellett sajátíthatják el a hobbi- és haszonállat tartók.

A képzésben résztvevők nemcsak Félegyházáról és a környékből, hanem az ország számos pontjáról érkeznek. Vannak, akik Szegedről, Debrecenből és Székesfehérvárról járnak minden hétvégén a félegyházi Mezgébe.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a jövőben is folytatják a képzéseket. Fontos tudni, hogy két fő szakmát és egy tanfolyam jellegű szakképzést végezhetnek el ingyenesen az érdeklődők. Újdonságként jövőre várhatóan pálinkakészítő tanfolyamot is indítanak.

Végre nem repedt ki a karácsonyi bejgli

Zakar Anita újságíró, rádiós műsorvezető is nekivágott a kézműves élelmiszerkészítő képzésnek, amelyről a következőket mondta.

– Nagyon megörültem, amikor értesültem róla, hogy kézműves élelmiszerkészítő szakot indít a Mezgé. Magam is sokat és sokszor készítek olyan élelmiszereket, amiket annak idején még nagymamámtól tanultam, és szerettem volna ezt a tudásomat szélesíteni. Nagyon örülök, hogy kiváló pedagógusoktól, oktatóktól tanulhatok, minden gyakorlati órát nagyon élvezek, és utána itthon elmerülök az alkotásban. Készítettem már gomolya sajtot több ízesítésben, de próbálkozom a pozsonyi kifli, a zsemle, a kifli készítésével is, és végre idén karácsonykor már olyan bejglit sütöttem, ami nem repedt ki. A mindennapi munkám során elvesztett energiát, lendületet egy-egy ilyen élelmiszerkészítési munkafolyamattal tudom ellensúlyozni, így töltekezem vissza. Teljesen kikapcsol és sikerélményt ad.

Nagyon örülök annak, hogy kollégáim is jelentkeztek az iskolába, az pedig külön boldogság számomra, hogy a húgom és édesanyám is az osztálytársam lehet.

Úgy érzem, nagyon remek közösség alakult ki, mindenki hasonló célokkal érkezett erre a képzésre: olyan tudás birtokában lenni, ami valamikor nagyszüleink alapvető ismeretei közé tartozott.

Fontos több lábon állni

Gyenesné Mészáros Edit az állatorvosi asszisztensi képzésre több okból jelentkezett. Mint mondta, a mai világban fontos, hogy az ember több lábon álljon, illetve több szakképesítése is legyen. Mindazonáltal pedagógusként az iskolában állatvédelmi felelős is egyben, melyhez jó hasznát veszi a képzésnek. Ugyanakkor kutyaiskolai oktatóként is adódhatnak olyan helyzetek, amikor az a pár perc is létfontosságú lehet, míg az állat eljut az orvosig. További kutyás terveihez jó alapot nyújt számára ez a képzés.