Beszélgetésükből kiderült, hogy a doktornő már gyermekkora óta ír verseket, novellákat. Műveit kezdetben az asztalfiókban rejtegette, később azonban az egyetemi lapokban jelentek meg írásai. Az egyetemi évek után sokáig feledésbe merült az írás. A doktornő negyvenéves kora körül érezte ismét a vágyat, hogy újra tollat ragadjon. Írásait Anyamesék címmel osztotta és osztja meg ma is közösségi oldalán.

Legújabb regénye egy orvos, azaz Máté életét, küzdelmeit, vívódásait mutatja be. Sinkó Melinda büszkén számolt be arról, hogy a könyv borítóját fia készítette, aki grafikusnak készül. Azt is megtudtuk, hogy bár a történetben sok az önéletrajzi szál, mégsem Melinda életéről szól. Mint mondta, hasonlóan a regény főhőséhez, nála sem volt egyértelmű a pályaválasztás, hiszen szülei hatására lett orvos. Úgy fogalmazott, hogy az orvoslás élete legnagyobb keresztje.

A regény megírása pedig egyfajta terápia volt számára, segített a gyógyulásban, és ma már képes áldásként tekinteni a hivatására.

Pszichoterapeutaként nagyon sok embernél tapasztalom, hogy nem a saját útjukat járják, hanem nyomásra választanak hivatást, ami később szorongáshoz, depresszióhoz, a regény főhősénél pedig alkoholizmushoz vezetett. Ezt a keresztet vinni is, de letenni is nagyon nehéz – fogalmazott a regény kapcsán a szerző. A könyvbemutatón az is elhangzott, hogy a regény súlyos témákat – alkoholizmus, családon belüli erőszak, mérgező szülők, életközépi válság, megromlott házasság – dolgozott fel oly módon, hogy mindenki számára érthető, átérezhető legyen és kiutat mutasson a reménytelenségből