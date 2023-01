Pribitek László néhány hónapja döntötte el, hogy papi otthonba vonul, elhatározta azt is, hogy az utolsó miséjén – amire az elmúlt vasárnap délelőtt került sor – lelki végrendeletbe foglalja, amit a keresztényi életről a legfontosabbnak tart.

– Nagy szeretettel foglalom össze a jézusi élet fontos pontjait, amiket magam is igyekeztem megtartani, belekapaszkodni – kezdte mondandóját az atya, aki szerint nem könnyű ezeket megtartani.

– Hinni még könnyebb, de ezt megélni, nagyon nehéz, most megtapasztaltam az utóbbi hetekben – fűzte hozzá Pribitek László, aki elmondta, hogy mennyire hisz abban, hogy a „mi hazánk a mennyben van”. – Ha ezt tényleg be akarja valaki tartani, akkor e szerint is kell élni – elmélkedett a szentmisén és arról a lelki szorongásról beszélt, amin az utóbbi időszakban megy keresztül, amikor arra gondol, hogy egyik napról a másikra nagy változás lesz az életében, hogy milyen nehezen válik meg Kelebiától.

– Nem szabad hozzátapadni a földi dolgokhoz és tényleg az Úrnak kell az elsőnek lenni az életemben, Jézus Krisztusnak. Ezek nekem is nagyon sokat segítettek és kapaszkodót jelentettek a számomra

– mondta az atya, aki hangsúlyozta azt is, hogy „lelki végrendeletében” a szeretet áll legelöl.

– Ki ne tudná, hogy a legnagyobb boldogságot az életben a szeretet tud adni. Ha valaki azt mondja egy embernek, hogy szeretlek, nagy melegség járja át a szívét. Az egyetlen szó, amit az emberek soha nem utálnak meg és mindig szívesen hallgatnának, az, hogy szeretlek – utalt Pripitek László arra, hogy a mennyországban ez a szeretet állandó lesz és a hívő emberek számára ez óriási erőt ad.