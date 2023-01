Másnap, az óév utolsó napján már délben folytatódott a rendezvénysorozat. A művelődési házba hívták meg azokat a családokat, akiknek a gyermekeik a költővel azonos napon látták meg a napvilágot. A tiszteletükre rendezett kis ünnepségen a legkisebbek névre szóló, Petőfi Sándor összes versét tartalmazó kötetet kaptak Domonyi László polgármestertől, az édesanyák virágcsokrokat, míg az apák kiskőrösi vörösbort vehettek át.

A polgármester elmondta, hogy 2002 óta ajándékozzák meg az újszülötteket Petőfi-kötettel. Tavaly 181 gyermek született január 1-jén.

Azok a családok, akik eljöttek, és akik nem tudtak, de igényelték, megkapták a kötetet. Ezúttal arra is lehetőség nyílt, hogy azok is megkapják a kötetet, akik 1973 – Kiskőrös várossá nyilvánításának éve – és 2002 között szintén január 1-jén születtek. A meghitt családias rendezvényen Tóth Péter Zoltán versvándor is közreműködött.

Délután a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum galériájában Az idő igaz, S eldönti, ami nem az címmel képzőművészeti kiállításmegnyitót és díjátadót szervezett az Országos Petőfi Sándor Társaság, melynek elnöke, Kispálné dr. Lucza Ilona köszöntötte az érdeklődőket. A Petőfi-tematikára a kortárs művészek 146 alkotást küldtek el a társaság felhívására Kiskőrösre. Ezek közül valamivel több, mint 80 anyagot mutattak be a tárlaton. Az alkotók többsége felajánlotta a városnak a nevezett alkotásokat. A kiállítást dr. Feledy Balázs művészettörténész, művészeti író nyitotta meg, majd Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője adta át az akadémia első díját Mátrai István művésznek, aki a Jövendölés című alkotásáért kapta az elismerést.