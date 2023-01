Hatalmas érdeklődés mellett tartott nyílt napot szerdán a Neumann János Egyetem, ahol az intézmény szakjai és budapesti helyszínei is bemutatkoztak. Az ország minden szegletéből érkező, továbbtanulást tervező fiatalok a szakok mellett megismerkedhettek a duális képzési program vállalati partnereivel, meghallgathatták a képzésben résztvevő hallgatók tapasztalatait és bemutatkoztak az egyetem budapesti képzési helyszínei is, de találkozhattak az intézmény három járműépítő csapatával is.

Dr. Fülöp Tamás rektor kérdésünkre elmondta, hogy a múlt heti Educatio kiállításon is a nyílt naphoz hasonlóan nagy érdeklődés övezte az egyetemet. Az alapszakok mellett bemutatkoztak az utóbbi években indított új szakirányok, mint például a GAMF Kar Elektromos járműhajtás szakmérnök és a Fegyvertervező mérnök képzése, vagy a Gazdaságtudományi Kar Turizmus-vendéglátás alapképzése is, ami komoly lehetőséget rejt a régió számára.

Dinamikus fejlődési időszakot él az intézmény, az elmúlt években ütemesen nőtt a kecskeméti egyetemet választó fiatalok száma: 2022-ben 18 százalékkal több hallgató kezdte meg tanulmányait a Neumann János Egyetemen, mint az előző évben, és idén is hasonlóan jó eredményre számítanak. – Az egyetem népszerűsége, vonzereje nőtt az elmúlt időszakban. Persze azt is látnunk kell, hogy a felsőoktatásba bekapcsolódó hallgatói létszám korlátos. Ebből a felsőoktatási versenyből szeretnénk győztesen kikerülni – mondta Fülöp Tamás.

A vonzerő részét képezi az egyetemi innováció, a stratégiai fejlesztés. Az elmúlt időszak fontos fejlesztése a nemzetköziesítés: angol nyelvű képzések indultak a gazdaságtudományi, illetve műszaki-informatikai területen, ahová várják a külföldi hallgatók jelentkezését. Mindez azt a stratégiai célt szolgálja, hogy az intézmény a nemzetközi színtéren is meghatározó szereplő legyen. Az infrastrukturális beruházások is szót érdemelnek: folytatódik a Campus beruházás, és folyik a digitális transzformáció, ami a képzések, tananyagok, valamint a munkafolyamatok digitális megújítását célozza. A rektor hangsúlyozta, hogy az egyetem legfontosabb tőkéje az oktatói-kutatói kiválóság, amire a jövőben is alapozzák munkájukat.

Fülöp Tamás kiemelte: az elmúlt időszak fejlesztéseinek eredményeként egyrészt gyakorlatorientált képzést kínálnak, másrészt egy olyan hallgatóközpontú intézménnyé váltak, ahol mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás területén jelentős segítséget nyújtanak a továbbtanulóknak.