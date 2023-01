A természetvédelem egyik fontos feladata a sérült, degradálódott élőhelyek helyreállítása, azok fajgazdagságának javítása. A helyreállítandó területek természetes regenerációjának általában az képezi az akadályát, hogy számos növényfajnak nincs a közelben olyan állománya, amelyből kiindulva bekövetkezhetne e fajok betelepülése. Ezt a problémát aktív helyreállítási munkákkal, a rossz terjedőképességű növényfajok célzott bevitelével lehet orvosolni , azaz növényeket vetnek/ültetnek a természetes élőhelyekre – olvasható a KNPI honlapján.

Mint arról mi is beszámoltunk az elmúlt években két nagy természetvédelmi projekthez, a rákosivipera-védelmi LIFE projekt , valamint az OAKEYLIFE programhoz kapcsolódóan is végeztek gyepdiverzifikációs célú magvetéseket a nemzeti park munkatársai a Peszéri-erdő és a Felső-Kiskunsági Turjánvidék területén.

Ezekkel a célzott beavatkozásokkal segítették a Peszéri-erdő újonnan kialakított tisztásainak természetességi állapotának javulását és a tájra jellemző, őshonos növények évek alatt kialakuló magtermő állományaival fajgazdagabbá teszik a rákosi vipera élőhelyeit.

A kertészeti körülmények között nevelt növényekből sok információt nyerhetünk

Mint írják, a helyben vetett magoknak csak egy kis részéből lesz kifejlett növény – ez nem is csoda, hiszen több millió magról van szó vetésenként. Azonban az egyes évek, sőt, a vetési helyszínek között is jelentős eltérés mutatkozhat abban, hogy az egyes fajok magjaiból lesz-e életképes növény (és ha igen, mennyi).

Számos oka lehet, ha egy vetési helyszínen valamelyik növényfajnak nem lesz sikeres a vetése. Lehet, hogy nem volt csíraképes a mag, de az is előfordul, hogy az adott évben valamilyen időjárási anomália miatt az összes csíranövény elpusztul.

Akár az is elképzelhető, hogy – valamilyen számunkra nem ismert ok miatt – maga a termőhely nem alkalmas az adott növényfaj megmaradására. Éppen ezért a magok egy részét minden évben kertészeti körülmények között vetik el és nevelik ki azokból palántákat. Így az elvetett magok csírázási esélyéről a kertészeti körülmények között (ex situ) nevelt egyedek megfigyelése révén direkt információhoz jutnak.

A felnevelt növények sorsa

Ezek a gondozott, erős, fejlett, őszre akár már virágzó növények sem vesznek kárba, kiültetésükkel tovább növelhetik a fajok hosszútávú megtelepedési esélyeit a helyreállítandó területeken. Az előző évekhez hasonlóan 2022 novemberében a Peszéri-erdő frissen létrehozott tisztásaira 35, a Kiskunság homoki élőhelyeire jellemző növényfaj mintegy 220 egyedét ültették ki a megfelelő termőhelyekre (nyílt homokpusztagyep - homoki sztyepprét - rétsztyepp).