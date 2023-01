Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Tizedes

Kecskemétről Molnár János és felesége, Krekk Erzsébet közösen osztaná meg ezt a régi képes­lapot, mely családi vonatkozású. A fényképen Molnár Mihály látható 1953-ban, aki Tatán a harckocsizó egység tizedese volt.

Hívőközösség

Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi családi albuma rejti ezt az 1950-es évek végén készült felvételt, mely Kecelen Ruszti tiszteletesről, a diákokról és a hívőközösségről készült. Olvasónk Kecelen született, és ott is nőtt fel. Sok szép emléket őriz gyermekkorából.

Régi kollégák

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus régi kollégáira emlékezne ezzel az 1974-es felvétellel. Kecelen 1970–1990 között 80 pedagógus dolgozott az iskolában, minden évfolyamon öt osztály működött, plusz a kisegítő iskola osztályai, így a több mint 40 osztályhoz szükséges volt a nagy létszámú pedagógusi állomány. Ez a fénykép egy tanórai szünetben készült öt kollégájáról (balról jobbra): Fogarasi Csaba (matematika–fizika), Kovács Gábor igazgatóhelyettes (kémia–matematika), Csendes Jenő igazgatóhelyettes (testnevelő), Radvánszki László (politechnika), Haszilló Ferenc (politechnika). Sajnos már egyikük sem él, de olvasónk ma is gondol rájuk.

Vadászat

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke egykoron szívesen járt vadászni vadásztársaival. Ez a felvétel 1989-ben örökített meg őt egy nyúlvadászat alkalmával. Ez a fotó azért is kedves olvasónk számára, mert ennek alapján Halasi Éva kecskeméti grafikusművész egy olajfestményt készített róla, mely ma is a lakása dísze.

Terepgyakorlaton

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes a hatvanas éveket idézné meg egy saját felvételével, a Kilián György Repülő Tiszti Iskola tiszthelyettesi tagozat hallgatói mutatja be terepfoglalkozáson. Álló sor: Hegyi Gusztáv, Csórián Sándor, Póré László, Csanádi István, Zsoldos Károly százados, szakaszparancsnok, Biriszló Pál, Boros Ottó. Alsó sorban: Kuczkó János, Csollák János, olvasónk, Kenyeres Dénes, Szalai Dezső és Csabai János tiszthelyettesek. A kép a Szolnoki reptéren készült 1964 márciusában. A legtöbbjüket a kecskeméti repülőtérről vezényelték oda.

Ballagás

Ballószögről Turkevi-Nagy Zsuzsanna egykori osztályfényképével nosztalgiázna, mely a Nosztalgikus Ballószög közösségi oldalon nagy sikerrel futott. Az öregdiákok 1987-ben ballagtak el a helyi általános iskolából, sok szép emlékkel. Felső sorban (balról jobbra) Kovács Péter, Juhász Ildikó, Dudás Betti, Kullai Violetta, Turkevi-Nagy Zsuzsanna, Kiss Lajos, Horváth József, Gyönge István, Begidsán Zsolt, Antal Zsolt, Kiss András, Börönte Ildikó, Kovács Ida, B. Tóth Móni, Szabó Györgyi, Bernáth Andrea, Halasi Andrea.