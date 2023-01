Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Olvasói fotó

Tűzoltó

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy régi családi fotót osztana meg. A keceli tűz­oltóság egyik önkéntes tűzoltója, id. Polyák Ferenc látható a 1994-es felvételen. Kecelen 1870. április 14-én alakult meg a tűzoltó-egyesület, 12 fővel. Olvasónk élete is szorosan összekapcsolódik az egyesülettel, ahol megválasztott társadalmi megbízatású titkár.

Olvasói fotó

Osztálykirándulás

Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi nagyobbik fiát, Szabadszállási-Tóbi Jánost szeretné meglepni ezzel a régi felvétellel. A kecskeméti Tóth László Általános Iskolába járt, a fénykép egyik osztálykirándulásán örökítette meg (második sor szélén sétál) osztálytársaival. Az egyik diák (elöl) pedig olvasónk barátnőjének lánya, Melinda.

Olvasói fotó

Lovak a pusztában

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke egy több mint 20 éves képpel a régi szép időkre emlékezne. A felvételen ő látható lovak társaságában. Nagyon jól érezte magát a pusztán, ma is szívesen emlékszik vissza arra a napra.

Olvasói fotó

Katonai emlék

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes a hetvenes évekbe kalauzolná el az olvasókat. 1977-ben, egy katonai temetésen készült a felvétel, látható rajta többek között dr. Lengyel László ezredes, Tohai László, Baksa Sándor, Tóvízi István, Gál László, Lehótzky Józsefné és Lehótzky József.

Olvasói fotó

Régi szép emlék

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Beke Gizella régi eljegyzési fotóját mutatná be. 1972 karácsonyán kérte meg a kezét az első párja, Tajti László, aki sajnos 20 év házasság után elhunyt. Két gyermekük született. Ezzel a fotóval emlékezne rá a családjával együtt.

Olvasói fotó

Unokák

Soltvadkertről Szabó Sándor családi fotóval nosztalgiázna. E képpel szeretné felidézni azokat a teleket, amikor még volt hó. Ez a felvétel kb. 30 éves, éppen hóembert épített az unokáival. A nagy hóban mindig szívesen szánkóztatta is őket. Azóta a kicsik felnőttek, és olvasónknak már hét dédunokája van, nagy örömére. Most őket is szívesen megszánkóztatná, de egyelőre az időjárás miatt erre még várniuk kell.