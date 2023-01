Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Családi album

A jakabszállási születésű Holéczi Zsuzsa, leánykori nevén Tóth Ilona Zsuzsanna családi felvétele 1955 pünkösdkor készült Jakabszálláson, a Sántha majorban a nagyszüleiről, Tóth Pálról és Ecsei-Nagy Erzsébetről, valamint vendégeikről. A fehėr bajuszú a nagypapája, Tóth Pál, a babakocsi mögött a felesége ül. A nagypapa mögött a lánya, Tóth Erzsébet és férje, Juhász Ferenc áll. A babakocsiban Juhász Mária (dr. Géró Imréné) ül, a nővére, Erzsébet a hozzá közelebb ülő masnis kislány. A vendégek a Vajda család Orgoványról (Ferenc hadifogolytársa, a lányok keresztszülei). Nagypapa mellett pedig öccse, Tóth Imre, mellette felesége, Irmuska látható Fülöpjakabról.

Régi emlék

Kecskemétről Molnár János és felesége, Krekk Erzsébet közösen osztanák meg ezt az 1966-os nyári felvételt, mely Erzsébet tantestületi kirándulásán, szalonnasütésen kapta lencsevégre a pedagógusokat. A házaspár 2010-ig élt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Piricsén, ahol Erzsébet a helyi iskolában tanított.

Bajtársak

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes régi fotója az 1998-as esztendőt idézi meg. A fotó egy bajtársi találkozón készült az egykori Bács-Kiskun megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnokairól: Hadarits Imréről, Erdődi Mihályról és Lengyel Imre ezresekről.

Eljegyzési emlék

Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi egykori eljegyzési fotójával nosztalgiázna. A felvétel 1971-ben készült róluk és a családról Kecelen, ahonnan olvasónk származik. Férje, Szabadszállási-Tóbi János volt Kecskemétről, akitől már elvált, de jó viszonyban vannak ma is. Olvasónk ma is szívesen emlékszik vissza a nagy napra.

Birkózás

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke sportmúltját elevenítené fel ezzel az 1965-ös tablóképpel. A tiszakécskei birkózó szakosztály ötéves évfordulóját ünnepli a tabló. Olvasónk ekkor a szakosztály junior birkózója volt, a képen mellette a Seres fivérek láthatók. Seres Ferenc a moszkvai olimpián ezüstérmes lett.

Esküvő Kecelről

Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus feleségének, Polyák Ilonának szeretne kedvezni ezzel a régi családi fotóval. 1933-ban kötött házasságot Kovács Mihály és Polyák Rozália, felesége nagynénje. A felvétel Kecelen, az esküvőn örökítette meg a párt.