Sorkatonák

Helvéciáról Rózsavölgyi Györgyi Kecelen testvérét, Rózsavölgyi Attilát szeretné meglepni e kedves fotóval. A hetvenes években Attiláról (jobbról) és sorkatona barátairól készült a fénykép Polgárdin, egy vidám kimenő alkalmával.

Közös ünneplés

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona családi albumában az 1981 novemberi közös buliról több fotó is helyet kapott. Imréket és a Mamát ünnepelték meg egy vidám összejövetel keretében. Sajnos ma már nem lehet mindenki közöttük, de szeretett emléküket őrzik.

Vidám gyermekkor

Kecskemétről Glummercz Attila egy újabb gyermekkori fotójával idézné meg a kilencvenes évek közepét. A felvétel nagyszüleinél készült róla (jobbról) és unokabátyjáról, András Attiláról. Sokat játszottak együtt, kedves emlékeket őriz a közös nyaralásokról.

Mesevár

Kecskemétről Molnár János és felesége, Krekk Erzsébet közösen osztanák meg ezt az 1962-es felvételt, mely Erzsébetet és tanítványait örökítette meg Piricsén az általános iskolában. A házaspár 2010-ig élt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Piricsén. Erzsébet pedagógusként elismert szakember volt, a nevéhez kötődött a Mesevár program. Az általa kidolgozott módszer sikerrel működött az oktatásban, a kisdiákok is nagyon szerették.

Irodalom

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke nagyon sok emléket őriz 2002-ből. Ez a fotó az egyik irodalmi összejövetelükön készült, vendégük volt Buda Ferenc Kossuth-díjas kecskeméti költő.

Kitüntetések

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes több mint száz év távlatába repítené vissza a történelem iránt érdeklődőket. A császári és királyi 38. Mollináry gyalogezred zászlóaljai több mint 50 évig Kecskeméten állomásoztak. Az I. világháború idején több fronton is bevetésre került a regiment. Az 1917-ben az olasz fronton készült felvételen Kofron Ferenc ezredes, parancsnok hadi kitüntetéseket illeszt a harcosok mellére.