Tőserdei nyaralás

Kecskemétről Kiss Béla egy 1991-es emlékét osztaná meg. A Kecskeméti Kéziszerszámgyár, ismertebb nevén a Reszelőgyár dolgozói rendszeren nyaralhattak a tőserdei üdülőben. A fényképen a termelési osztály egy csapata látható (balról-jobbra): Dormány András, Szurgyikné Zsuzsi, Kőszegi András, Kiss Béla és Ludman Sándor. Nagyon jól érezték magukat. Főztek, futballoztak, tollasoztak, csónakáztak, erdőt jártak, és persze egy-egy pohár sör sem hiányozhatott délutánonként.

Karácsony

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus karácsony alkalmából egy régi iskolai emlékét idézné meg ezzel az1985-ös fotóval. Az iskolájában hagyomány volt, hogy a diákok karácsonyi műsor alkalmából megünnepelték Jézus születését egy meghitt előadással. A fenyőfát is a diákok díszítették fel a tornacsarnokban.

Régi emlék

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes saját készítésű fényképe 2000 májusában készült a kecskeméti légi támaszponton. A repülőműszaki állomány Lengyelországba utazott az An-26 típusú repülőgéppel a légi lövészet biztosítására.

Rodostó

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke egy újabb fotóval nosztalgiázna a 2002-es törökországi Rodostói útja kapcsán. A felvétel a Rákóczi házban készült róla és a delegáció többi tagjáról.

Piricsei-iskola

Kecskemétről Molnár János és felesége, Krekk Erzsébet közösen beküldött fényképei között található ez a régi tablókép. Erzsébet pedagógusként dolgozott, ez az egyik osztályának végzős fényképe, akiket ő is tanított Piricsén az általános iskolában. A házaspár 2010-ben költözött Kecskemétre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Piricséről. Erzsébet egy új módszert dolgozott ki a gyerekek oktatására, a Mesevár programja szakmailag elismert volt, és a tanulók is nagyon szerették.

Meszelés

Kiskunmajsáról Rácz Andrásné Csóti Katalin egy számára nagyon kedves felvétellel nosztalgiázna. Eseményekben gazdag élete során akadt, amikor ecsetet és festéket is ragadott, ha kellett örömmel meszelte a falakat.