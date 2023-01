A Hírös Rescue Team kutyás kereső mentő és speciális kereső–mentő csoport 2019-ben alakult az eltűnt emberek felkutatására. Főbb feladatai közé tartozik a kereső, mentőkutyás és speciális eszközökkel történő mentés a vármegye teljes területén, és amennyiben szükséges, országosan is.

Nyomkövető, kereső és romkutató kutyákkal is rendelkeznek. 25 fő dolgozik az egyesületben, a szakemberek a mentés minden szegmenséből érkeztek, úgy, mint a civil mentésből vagy harctéri mentésben jártas szakemberek, alpintechnikusok, a búvármentés területén jártas profi életmentők, tűzoltók, mentőápolók. A különleges quadokkal, motorkerékpárokkal és drónokkal percek alatt átvizsgálnak egy hektárnyi területet, ezért a hivatalos szervek is gyakran keresik őket. Hírportálunkon is beszámoltunk a speciális keresők mentéséről, például amikor időben megtaláltak egy idős eltűnt hetényi asszonyt. Trencsényi Péter kiemelte, hogy nem csak eredményeikre, a megmentett életekre büszkék, hanem arra is, hogy katasztrófavédelmi minősítő vizsgájuk is van, ami kitűnő eredménnyel teljesítettek.

– Szabadidőben, saját pénzből csináljuk. Szerencsére a speciális járműveink, quadok, motorkerékpárok, valamint a különleges mentőkutyáink megvannak, azonban ezek fenntartása, illetve a kutyák etetése a rendkívüli áremelkedés miatt nehézzé vált. Az egyesület járulékos költségei is megemelkedtek, ugyanúgy, mint a speciális mentőjárművek fenntartása, gondoljunk csak a biztosítási díjakra vagy az üzemanyagköltségekre – nyilatkozta Trencsényi Péter, hozzátéve, hogy ugyan több nagy céggel is tárgyalásban állnak, de addig is támogatásra van szükségük, hogy továbbra is az év minden napján azonnal reagálni tudjanak egy megkeresésre és hatékonyan működhessenek közre az életmentésben.

– Minden anyagi és tárgyi segítséget szívesen fogadunk. A pénz főként az üzemanyagra és a kutyák étkeztetésére kell.

Ezen kívül a kötelek, a híradástechnikai eszközök, a munkaruházat, a védőfelszerelés, a zseblámpák, az egészségügyi felszerelés mind fogyóeszköz nálunk és nagyon drága a pótlásuk – mondta Trencsényi Péter.

Aki pénzbeli segítséget nyújtana a speciális mentőknek, az a 11732002-23552560 bankszámlaszámon teheti. Aki tárgyi adománnyal járulna hozzá az egyesület működéséhez, az IDE kattintva, az Elérhetőségek menüpontja alatt tájékozódhat ennek lehetőségéről.