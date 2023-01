Bács-Kiskunban minden évben a vármegyei iparkamara ad helyet az írásbeli területi versenyeknek. Az idei SZKTV/OSZTV versenyre összesen 427 tanuló jelentkezett, 21 iskolából a vármegyénkben.

Ezek a fiatalok 40 szakmában mérettetik meg magukat. Hogy miért is érdemes ezen elindulni? Ha valaki bejut az országos döntőbe és ott legalább 60 százalékos eredményt ér el, akkor azonnal megkapja a szakmunkás bizonyítványt, így mentesül a vizsgák alól. Ha nem jut be az országos döntőbe, akkor azzal, hogy felkészült a megyei versenyre jelentős előrelépést tett a nyári vizsgák sikeres elvégzése felé. Arról nem is beszélve, hogy a dolgozat alapján azonnal kiderül: hol kell még erősítenie a szakmunkás jelölt fiatalnak.

A versenyek országos döntőjére Budapesten, az évente megrendezett Szakma Sztár Fesztiválon kerül sor. A rendezvénynek a Hungexpo Vásárközpont ad otthont.