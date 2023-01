Kecskemétet úgy is szokták emlegetni, mint a felekezeti békesség példáját, ahol a múltban jól megfértek egymás mellett a város különböző vallású polgárai, és ahol a városközpontban egymás közelében találhatók a különböző egyházi felekezetek templomai. Valamennyi közül kiemelhetjük a Nagytemplomot, mely Kecskemét legnagyobb templomépülete: 73 méteres tornya a Városháza szomszédságában magasodik a Főtér fölé.

Mária Terézia engedélyével éppen 250 évvel ezelőtt, 1772-73-ban jelölték ki építésének helyét. A részletekről a Kecskeméti Római Katolikus Plébánia története című könyvben olvashatunk, valamint a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban korábban már bővebben írtunk a múltidéző sorozatban.

A Nagytemplom Kecskemét legrégebbi épülete

Forrás: Sebestyén Imre képeslapgyűjtő hagyatéka

A templom 1774 és 1799 között épült fel Osvald Gáspár, piarista szerzetes tervei szerint, klasszicizáló későbarokk (copf) stílusban. A hajót ekkor még csak zsindellyel fedték. A tetőzet ácsszerkezetét Hausperger Márton kecskeméti mester készítette. A toronysisak 1803-1806. között készült el. Az 1819. április 2-ai tűzvész azonban szinte teljesen elpusztította az eredeti tetőt és tornyot. A 419 lakóházat, több szárazmalmot, templomokat fölfaló lángok a Nagytemplom tornyának 2483 kg súlyú nagyharangját is megolvasztották. A ma is látható torony 1863-ra készült el.

A templomnak több tornya is volt

Forrás: Sebestyén Imre képeslapgyűjtő hagyatéka

A templom domború hatású oromzatát 2-2 tagolt lábazatú jón oszlop és féloszlop tartja. Főhomlokzatát, szobrok, domborművek díszítik: a fülkékben Szent István és Szent László, a homlokzat szélein Szent Péter és Szent Pál szobrai láthatók. Belseje monumentális, három boltszakaszos, 62 méter hosszú, 25 méter széles, kb. 20–25 méter magas, 6 oldalkápolnával szegélyezett, gazdagon díszített tér. A két mennyezetfreskót, a kupolafreskót, a szentélyfreskót, illetve a belső tér egyéb bibliai alakjait Roskovics Ignác alkotta meg.

A templomnak az évszázadok alatt több órája is volt. Az első toronyóra 1786-ban készült el, amely már abban az évben, először augusztus 23-án mutatta a pontos időt. Ez az óra 32 éven át működött a templomtoronyban. A ma is működő óraszerkezetet 1889-ben készítette el a Johann Manhardt müncheni óragyáros. Egészen az 1960-as évek végéig ez volt a város egyetlen köztéri órája. Az utóbbi évtizedekben azonban több kecskeméti templomra és középületre is órát helyeztek el.