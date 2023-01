A nyolc darab elemből álló műtárgykollekciót korábban még a halasi önkormányzat adta oda műtárgykölcsönzési szerződés keretében, hogy Törökszentmiklóson kiállítsák hosszabb időre. A szerződés szabályozza a kölcsönzés részleteit, így a 3. számú pont értelmében a kölcsönzés 2023. február 1. napjával lejárt volna. A törökszentmiklósiak azonban levélben keresték meg a halasiakat, kérve a szerződés meghosszabbítását, amit jóvá hagyott a kiskunhalasi képviselő-testület.

Jelenleg a bútorok a törökszentmiklósi városházán kialakított Zsigray-emlékszobában állandó kiállítás keretében tekinthetők meg. Az írónő szülővárosa tervezi a jövőben egy múzeum létrehozását, ahol még méltóbb helyen szeretnék kiállítani a Zsigray-hagyatékot.

Zsigray Julianna első írásai a Nyugat című folyóiratban jelentek meg. 1929-ben az Új Idők novellapályázatának győztese volt, 1930-tól 1944. március 19-ig a Singer és Wolfner Könyvkiadó lektoraként dolgozott. 1939–1940 között Az Én Újságom szerkesztője volt. Németellenes magatartása miatt 1944-ben üldözték. Az 1960-as években költözött Kiskunhalasra. Több könyvét is megfilmesítették. Forgatókönyveket is írt: Fiú vagy lány? (1944), Tilos a szerelem (1943), Halálos csók (1942), Tóparti látomás (1940). Történelmi, életrajzi regényei szórakoztatóan kínálnak ismereteket, és irodalmi értéket is képviselnek. Zsigray ulianna Kiskunhalason, 84 éves korában hunyt el 1987. február 21-én, sírhelye a kiskunhalasi Régi Református Temetőben van.