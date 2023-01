–Amikor a Covid-járvány volt az országban, akkor szintén történt hasonló eset. Akkor a vizesblokk felújítására szánt összegek fagytak be egy időre. Később megérkezett a pénz és megvalósult a beruházás, mondta a város vezetője. A jelenlegi fejlesztés tervezés már elkészült, négy apartmant és magasabb kategóriájú kempingezésre szolgáló fixre telepített sátrakat is vásárolnának. A város korábban megkapta a fejlesztési támogatást, azonban a pénz azon részét kellett visszautalni az államhoz, amelyet addig nem költött el Soltvadkert vezetése. De, ennél sokkal fontosabb beruházás az elkerülő út építése, amely viszont nem állt le. Annak ugyanis még a nyár előtt kezdődött el a kivitelezése. A kemping fejlesztése fontos, ugyanakkor az idén nyáron ugyanazon a színvonalon fogadják a pihenni vágyó családokat, mint tavaly. Ami nagy kérdés, az a Vadkerti-tó vízmennyiségének a folyamatos biztosítása – fogalmazott Temerini Ferenc.

– Tavaly nyáron ugyanis az aszály miatt folyamatosan pótolni kellett a mennyiséget. Az ősz folyamán és decemberben szerencsére annyi esett, hogy pótolta a nyári hiányt. Most januárban csaknem annyi hullott, hogy ha a napokban is lesz eső, akkor az év első hónapja rendben lehet. Ha van akkora szerencsénk, hogy csapadékos tavaszunk lesz, akkor jó szezonkezdés elé nézünk. Nagyon fontos, hogy a tó környéki talaj is megteljen csapadékkal, különben a csontszáraz földbe elszivárog a tó vize. Azaz hiába pótolják, az csak részleges megoldást jelent – mondta végül Soltvadkert polgármestere.