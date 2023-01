Eddig tisztázatlan, hogy miért csaptak fel a lángok a Gárdonyi utcában lévő három szintes családi házban január 7-én este. Az épület tetőszerkezete gyulladt ki, a beépített tetőtér a tűz martalékává vált. Egy gázpalackot is kihoztak az égő épületből a halasi tűzoltók, akik három vízsugárral oltották a tüzet, így sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok az alsó szintre is átterjedjenek, a ház azonban így is lakhatatlanná vált.

Az épületben egy hallássérült rokkantnyugdíjas asszony élt, aki a közösségi oldalán kért segítséget.

– „…Délelőtt fél tizenkettőkor elmentem itthonról, a sírástól megszólalni nem tudtam, amikor megláttam, nem tudom mit történhetett. Én egy hallássérült nyugdíjas vagyok, négy órában dolgozom, megváltozott munkaképességű munkát végzek, nem tudom, hogy lesz tovább, a felújításra nincs pénzem, sok mindenem odaveszett…” – írta az asszony, aki a lánya 11600006-00000000-57738811-es számú bankszámlájára várja a jó szándékú emberek segítségét. Azt kéri, hogy a megjegyzés rovatba írják be a nevüket az adományozók, hogy meg tudja nekik köszönni.