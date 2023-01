Kovács Márta a faluház vezetője érdeklődésünkre elmondta, négy éve élesztették újra a baba-mama klub foglalkozásait. Mivel egyre több a kisgyermek a faluban, nagy igény van a közösségi eseményekre a babák és a mamák körében egyaránt. A faluház vezetője azt is hozzátette, igyekszik minden alkalomra vendéget is hívni, hogy még gazdagabb programot kínáljon az érdeklődőknek. A foglalkozások színesítését pályázati forrásból finanszírozzák, de a jótékonysági adventi vásárból befolyt támogatások is lendületet adtak a klubéletnek.

